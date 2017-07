El enredo de Alexis Sánchez

Google Plus

Alexis Sánchez celebra su gol ante el Stoke City | Fotografía: Arsenal

Como si de un buen culebrón se tratara, el tema de Alexis Sánchez y su continuidad en el Arsenal parece ser uno de los temas principales de este verano. Derivado desde la temporada pasada, este enredo está dejando dos vías que, cuando se crucen, dejarán una decisión en firme que ratificará o desmentirá los tantos rumores que están acaeciendo en estos días de mercado estival. Con la renovación de Arsène Wenger firmada tras el triunfo en la FA Cup y la continuidad de Mesut Özil prácticamente garantizada, esta es la única inestabilidad que sigue vigente en el club de Londres.

"Ya he tomado una decisión y ahora estoy esperando la respuesta del Arsenal"

Por el momento, las partes están muy distancias. Y es que el Arsenal está en Australia disputando sus dos primeros encuentros de pretemporada mientras que Alexis Sánchez aún está de vacaciones tras la disputa de la Copa Confederaciones. Es, precisamente, en ese retiro del atacante Gunner, cuando una entrevista ha hecho saltar todas las alarmas en el Emirates Stadium. Hablando en su Chile natal, el futbolista ha reiterado su deseo de jugar la máxima competición continental de clubes, algo que, con el Arsenal, al menos la próxima temporada, será imposible: “Jugar la Champions League y ganarla. Es un sueño que tengo desde pequeño. La decisión no es solo mía, sino que ya he tomado una decisión y ahora estoy esperando la respuesta del Arsenal”. Con esta contundencia ha hablado un futbolista cuyas palabras tuvieron eco en la gira de sus compañeros por Australia.

Tras el encuentro de su equipo, Arsène Wenger habló en una rueda de prensa en la que, como no podía ser de otra manera, salió la pregunta en torno a Alexis Sánchez. Siguiendo con la línea habitual que ha adoptado el alsaciano desde la pasada temporada, ratificó su seguridad de que el de Tocopilla seguiría siendo jugador Gunner el próximo curso: “Por supuesto que seguirá siendo jugador. No hay mucho que resolver con él. He hablado a través de mensajes de texto y todo es muy positivo. Mis pensamientos siempre son positivos”. En esa dirección apuntan muchas de las informaciones de los diarios ingleses, quienes dejan claro que, tras el intercambio de mensajes, Alexis Sánchez estaba más cerca de renovar con el Arsenal que de marcharse a equipos como el Manchester City o el Bayern Munich.

Con todo aún por resolver y con el inicio de la Premier League a menos de un mes, este culebrón parece que seguirá copando gran parte de la actualidad de un equipo que parece haberle buscado sitio a su nueva estrella, Alexandre Lacazette. El francés, que llegó del Olympique de Lyon como delantero centro, se ha situado en los dos encuentros de pretemporada ante conjuntos australianos caído a banda izquierda. Aunque es cierto que siempre ha coincidido con un hombre menos móvil y pegado a la punta de ataque como Olivier Giroud, resulta cuanto menos curioso que Wenger le sitúe en la posición natural de Alexis Sánchez.