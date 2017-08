Wenger sobre Alexis: “La decisión es clara: se quedará y lo respetará”

Google Plus

Arsène Wenger durante el entrenamiento del Arsenal | Fotografía: Arsenal

Se acaban las probaturas para el Arsenal. Llega el primer partido oficial de la temporada y nada más y nada menos que trae un título en juego, la Community Shield. Los Gunners se medirán a un Chelsea que ya cayó derrotado en esa mítica final de FA Cup en la que los entrenados por Arsène Wenger dejaron una gran imagen y merecieron la victoria final. En la previa del encuentro, como no podía ser de otra manera, muchas eran las noticias que se agolpaban en torno a un técnico que ha intentado disiparlas en mayor o menor medida en función del tema propuesto. Si se ha explayado más sobre quién puede optar al título de la Premier League, ha hecho lo diametralmente opuesto con el futuro de la máxima estrella del equipo de Londres, Alexis Sánchez. El chileno, ya de vuelta de sus vacaciones tras la disputa de la Copa Confederaciones, se entrena con el Arsenal sin saber aún si permanecerá en el equipo del Emirates Stadium o no.

"Diría que la Premier tiene, en mi opinión, más interés que la Champions League"

Precisamente, una de las condiciones que hubiera aumentado la probabilidad de una hipotética una renovación del de Tocopilla hubiera sido disputar la UEFA Champions League, un torneo que le hace especial ilusión a un futbolista tan centrado en el terreno de juego como en lo que pueda suponer su aparición en una determinada competición. El hecho de haber quedado fuera de esos primeros cuatro puestos en la pasada clasificación liguera provoca que, según Wenger, el Arsenal pueda centrarse más en la Premier League: “Para nosotros es una buena oportunidad para concentrarnos en la Premier League, pero, de todos modos, diría que la Premier tiene, en mi opinión, más interés que la Champions League”. En cuanto a los posibles rivales que tendrán por delante los Gunners en esa lucha, no sorprende al apostar por los mismos que se repartieron la pasada temporada los seis primeros puestos: “El Manchester United ha comprado, el City ha comprado muchos jugadores, el Liverpool también, nosotros igual, el Chelsea ha hecho lo mismo y el Tottenham tiene un grupo joven que ya lleva junto mucho tiempo. Es muy difícil para mí determinar qué sucederá”.

Contra el equipo que ostenta el título de campeón de Inglaterra se juegan el primer trofeo de la temporada. El Chelsea no ha llamado la atención por moverse mucho en el mercado de fichajes para lo que se ha venido produciendo en Inglaterra, aunque Wenger sí aprovecha para destacar los puntos diferenciales de sus dos principales traspasos, Álvaro Morata y Bakayoko: “Han cambiado a Costa por Morata. Posiblemente es menos goleador, pero puede anotar y dar goles. Bakayoko es un jugador muy fuerte, gana muy bien el balón y, aunque es similar a Matic, quizás tiene menos recorrido, pero sí genera más impacto”. Por otro lado, no se olvida de Batshuayi, quien les amargó el amistoso disputado en China el pasado mes de julio: “Jugó muy bien, es un delantero joven, muy prometedor, así que espero que peleen otra vez por el campeonato”.

"Sabemos que tenemos el deber de informar a la gente, pero algunas cosas no es información, es suicidio"

Dejando a un lado el encuentro, el otro foco de interés ha estado centrado sobre un Alexis Sánchez que levantó todo tipo de polémicas al retrasar su vuelta a los entrenamientos por una gripe que, finalmente, se ha demostrado ser cierta. Ya vestido de corto y de nuevo a las órdenes de un Wenger que ha desvelado que ha hablado con él como lo hace con el resto de jugadores, queda a la espera de una renovación que habrá que ver si se hace oficial o si, por el contrario, lo que se ejecuta es una venta. Por el momento, el técnico alsaciano ya ha dejado claro que el proceso “es secreto” y que va a intenta mantener esa intimidad “tanto como sea posible”. “No voy a decir nada sobre la renovación. Lo único que puedo decir es que está enfocado en el Arsenal y que la decisión es clara: se quedará y lo respetará. Es tan simple como eso. No quiero volver a hablar de negociaciones. Es un proceso secreto y vamos a resistir tanto como podamos. Sabemos que tenemos el deber de informar a la gente, pero algunas cosas no es información, es suicidio”.

Alexis Sánchez durante el entrenamiento | Fotografía: Arsenal

Precisamente, Alexis es una de las dudas de cara al partido del próximo domingo. Concentrado en “trabajar su condición física”, Wenger tiene clara la idea de no forzar: “Será mejor para el Chelsea que Alexis no juegue, pero no vamos a correr un riesgo tan grande al poner a un jugador que acaba de volver y que para nosotros es importante construir su condición física”. En lo que se refiere al resto de integrantes del vestuario, el francés asegura que “todos están disponibles” a pesar de que ni Özil ni Ramsey se hayan entrenado: “Ramsey tenía un pequeño problema muscular y Özil algo en el tobillo. Ambos se entrenarán el sábado”. Descartado quedó ya Coquelin, quien se recupera de una lesión en la Emirates Cup que le dejará fuera “dos semanas”.

"El precio de un jugador depende de la identidad del comprador"

Finalmente, y como no podía ser de otra manera en la rueda de prensa de uno de los técnicos más relacionados con la gestión económica, ha aparecido el tema de Neymar y su venta al Paris Saint Germain por una cifra que rondaría los 220 millones de euros. Haciendo una descripción bastante realista de lo que puede ser hoy en día el mercado, Wenger asegura que “el precio de un jugador depende de la identidad del comprador, por lo que no se puede poner en el contexto del mercado. Es el potencial financiero del comprador el que decide el precio del jugador hoy en día”. Queda por ver si su mayor desembolso en la historia del club, Alexandre Lacazette, da un rendimiento semejante a la cantidad de dinero que el equipo del Emirates Stadium se ha desembolsado por sus servicios, más de 50 millones de euros.