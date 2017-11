Mourinho: "El equipo supo reaccionar al gol del Newcastle desarrollando un buen juego"

Google Plus

Mourinho durante una rueda de prensa./ Foto: Premier League

El Manchester United logró la victoria en Old Trafford a pesar de comenzar perdiendo con el gol de Gayle a los 14 minutos de partido. A pesar de eso, el United logró sobreponerse de ese duro golpe con dos goles antes del descanso por parte de Martial y Smalling, y en la segunda parte los goles de Pogba que volvía al once después de su lesión, y como no Lukaku anotando el 4-1 final. Otro de los acontecimientos más importantes del partido, fue la vuelta de Zlatan Ibrahimovic después de su larguísima lesión sufrida en el partido que enfrentó al Manchester United frente al Anderlecht en Europa League.

Después del encuentro, el entrenador del Manchester United salió a rueda de prensa a hablar sobre el partido de su equipo y la reacción que tuvieron después del tanto inicial del Newcastle, Mourinho declaró lo siguiente: "El gol inicial del Newcastle fue una llamada de atención y el equipo reaccionó muy bien. En la segunda mitad estuve sentado y disfrute mucho del juego que desempeñó el equipo, dejando muchos detalles de calidad".

Sobre el regreso de Paul Pogba al centro del campo del United después de una lesión que le mantuvo fuera de los terrenos de juego, Mourinho añadió lo siguiente: "Pogba, realizo un partido extraordinario, parecía como si no volviese de una lesión y ayudó mucho al equipo a elaborar el juego. Tuvo que salir cuando sintió que no podía dar más, algo normal después de llevar tantos partidos sin jugar, así que por eso jugó un poco más de una hora. Paul Pogba es un jugador imprescindible para nosotros, y cuando él falta el equipo lo nota porque con Pogba tenemos mayor creación de juego y más llegada. Esto muy feliz de que haya vuelto, y el miércoles frente al Basilea veremos su progresión para ver si juega o le damos descanso".

Por último sobre el retorno de Zlatan Ibrahimovic después de aproximadamente 7 meses fuera de los terrenos de juego, Mourinho dijo esto: "Fue un momento muy emotivo para todos nosotros y para nuestra afición que hemos estado esperando con muchas ganas su regreso después de una de las lesiones más duras que puede sufrir un futbolista. Además la vuelta de Zlatan que es un jugador que fue tan importante para nosotros la temporada pasada lo hizo aún más especial si cabe".