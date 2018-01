Puel: "Iheanacho mostró una gran actitud"

Google Plus

Fuente: Leicester City

El Leicester City avanzó de ronda en la FA Cup tras doblegar al Fleetwood Town de la League One en el replay de tercera ronda. Claude Puel alineó una mezcla de titulares y suplentes, un once que estuvo en apuros hasta el final de la primera mitad, cuando Iheanacho deshizo el empate con una magnífica jugada individual. No obstante, el técnico de los Foxes se mostró muy agradecido por el esfuerzo de sus jugadores y elogió el trabajo del rival, muy bien plantado durante los primeros 45 minutos.

Los locales se marcharon al descanso con ventaja en el electrónico aunque no se puede considerar merecida. Las mejores ocasiones cayeron del cuadro rojiblanco, que puso varias veces en aprietos a Jakupovic. “Tratamos de jugar en la primera parte, pero ellos estaban muy cómodos defendiendo. Teníamos que ir hacia delante y estar detrás de ellos, lo que hicimos muy bien en la segunda parte”, señaló Puel.

La alineación del técnico del Leicester incluyó jugadores habituales y otros menos vistos al igual que en el partido de ida, cuando ambos no pasaron del empate sin goles. “Teníamos que manejar el partido y corregir algunas cosas del primer partido. Estoy agradecido con los jugadores que disputaron el partido, tuvieron muy buenos movimientos y rapidez, especialmente en el segundo tiempo”, apuntó.

Sin duda, la gran figura de la noche fue Kelechi Iheanacho, quien convirtió los dos tantos de los Foxes, incluyendo uno que pasará a la historia de Inglaterra por ser el primero concedido por el VAR. El sustituto de Vardy estuvo a la altura y sacó a los suyos de un momento muy complicado del partido. “Mostró una gran actitud, trabajó muy duro para sus compañeros y se movió entre líneas. Su primer gol muestra una enorme calidad y el segundo fue un gran movimiento entre él y Mahrez”, felicitó el entrenador.