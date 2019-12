El Betis B pasa por encima del Sevilla C

El Betis B vence en el derbi. El pasado domingo, el conjunto verdiblanco superó a un descolocado Sevilla C. El Betis B de José Juan Romero ha sumado tres puntos al casillero tras ganar al Sevilla C por dos goles a cero. Los verdiblancos se sitúan en la zona alta de la clasificación igualados a puntos con el líder, el Arcos CF.

Los béticos llegaban a este partido colíderes tras perder en Lepe. Por otro lado, el Sevilla C se encontraba a solo cuatro puntos de la zona de acceso a playoff tras ganar al Algeciras. El tercer equipo del Sevilla, tras la derrota, se sitúa séptimo en la clasificación a cinco puntos del cuarto clasificado.

Como bien expresó José Juan Romero en los medios oficiales del club bético sobre lo que ocurrió en el verde de la Ciudad Deportiva Luis Del Sol: "Eso de que Chesco (entrenador del Sevilla C) sólo ganaba derbis y de que los derbis sabían ganarlos ellos... y un carajo. El Betis B sabe jugar los derbis y los va a seguir sabiendo jugar". Y así fue. Los pupilos del técnico verdiblanco, desde el primer minuto, ofrecieron actitud, orgullo, valentía, coraje, fuerza y juego.

La plantilla del Betis B saltó al césped con novedades en el once inicial, con la incorporación de Juanjo Mateo e Iván Navarro. Los verdiblancos, a los tres minutos, abrieron el marcador. El encargado fue Juanma tras batir a Samuel con un remate en el segundo palo gracias a una acción triangulada en la que participaron Iván Navarro y Loren. El filial bético dominó y creó peligro en el área visitante durante todo el encuentro. El segundo gol pudo llegar minutos más tarde del primero tanto ya que la defensa rojiblanca sacó el esférico bajo palos tras otra llegada por la banda izquierda de Iván Navarro que Juanma no puedo finalizar.

Los jugadores verdiblancos, en el minuto 12 de partido, reclamaron un penalti sobre Francis, y más tarde la segunda amarilla a Eli. Sin embargo, el partido dio un vuelco. En el minuto 23, el colegiado señaló un penalti a la salida de un córner a favor del Sevilla C. Guarnido Pérez decidió expulsar al central bético Pozo mostrándole roja directa tras un agarrón del central dentro del área bética. El Sevilla C no aprovechó la oportunidad para meterse en el encuentro. El guardameta bético adivinó la intención y detuvo el lanzamiento de Víctor Morillo. En el minuto 33, el Sevilla falló un cara a cara ante De la Calzada. El Betis, a pesar de jugar con uno menos, no bajó los brazos y disfrutó de varias ocasiones, pero sin suerte.

La segunda parte comenzó igual que finalizó la segunda. Pero José Juan efectuó cambios en su once. Se retiró Iván Navarro y entró Redru. El conjunto bético, tras estar casi 50 minutos en inferioridad, fue superior. En el minuto 67 llegó el segundo gol. El delantero malagueño Loren sentenció el encuentro gracias a una gran jugada de Redru por la izquierda. Minutos más tardes, el colegiado expulsó a Adriano por agredir a un jugador bético.

El Betis, en los últimos instantes, pudo anotar el tercer gol por mediación de Narváez, Redru y Loren. No obstante, el encuentro finalizó y los tres puntos se quedaron en Heliópolis.

Rueda de prensa

"Hemos sido superiores hasta con diez jugadores" José Juan Romero valoró en rueda de prensa la victoria del Betis B: “Hemos visto dos partidos, siempre superior el Betis B. Hemos salido como somos, sin complejos a por ellos. Metimos el gol y tuvimos otra ocasión clarísima. Salimos como un vendaval, lo que pretendíamos. El encuentro se nos torció demasiado pronto al quedarnos con uno menos en un derbi, una situación complicada pero que al final hace más grande este resultado porque hemos sido superiores hasta con diez jugadores. Incluso el segundo gol ha sido en inferioridad numérica. Luego hemos estado a punto de hacer un tercero. Estoy tremendamente orgulloso de mi equipo. La temporada pasada fuimos muy superiores al equipo que ahora está en Segunda, empatamos 2-2 pero siendo superiores. En la primera vuelta quizás no transmití lo necesario, me equivoqué, pero esta semana sí iban a saber lo que era jugar un derbi. Les pedí que jugaran como lo haría su entrenador, con el corazón. Y es lo que han hecho”.

El técnico fue preguntado por la mejora de la imagen tras el partido de la primera vuelta y dijo: “Lo habéis podido ver. Si algo puede servir para lanzar al equipo era el duelo de hoy. El rival era un extraordinario equipo que no había perdido contra ninguno de arriba, al que es difícil hacerle gol y que aprovecha sus ocasiones. Cuentan con buenos futbolistas porque son como los nuestros, canteranos, y que el año pasado jugaron Youth League. A eso le unes que es un derbi, que lo ganas con diez futbolistas durante setenta minutos y resulta el partido perfecto”.

"Mis jugadores han salido con todo el orgullo, sintiendo el escudo que defienden" José Juan aseguró que los jugadores béticos salieron al terreno de juego con orgullo y sintiendo el escudo que defienden: “Lo peor que le ha pasado al Sevilla C es que este vestuario se ha sentido dolido, ninguneado. Mis jugadores han salido con todo el orgullo, sintiendo el escudo que defienden. Tras verlos durante la semana y antes del encuentro, no tenía dudas de que hoy veríamos a un extraordinario Betis B”.

El entrenador verdiblanco confesó que venían muy heridos por muchas cosas y los futbolistas tenían mucha sangre en los ojos: “No es tan sencillo, ni tampoco tenemos una superioridad en todos los aspectos para ganar en todos los sitios. En Lepe demandaba actitud en ciertos momentos y, sobre todo, cuando se pusieron por delante. Al final uno intenta ver las cosas con otros ojos y en la primera vuelta veníamos de cuatro o cinco victorias seguidas, de haberle metido 5-0 al San Roque de Lepe en casa y quizás la importancia del partido no tuvo la misma. Esta semana veníamos muy heridos por muchas cosas y hoy el futbolista del Betis B tenía mucha sangre en los ojos”.

"Es muy difícil que puedan ganarnos a este nivel, el que creo que tienen mis jugadores y que debemos pedirles" De cara a lo que queda de temporada, José Juan confirmó que el equipo competirá cada domingo: “Compitiendo cada domingo. Es muy difícil que puedan ganarnos a este nivel, el que creo que tienen mis jugadores y que debemos pedirles. Hoy nos han cortado la posibilidad de disfrutar mucho porque si este equipo hubiese jugado con once futbolistas, se hubiera visto un auténtico espectáculo. Ese es el Betis B que queremos cada domingo, que le dé la misma importancia a cada encuentro y así lucharemos por todo, algo de lo que no tengo ninguna duda aunque estamos peleando con equipos muy buenos. La Tercera División está a un nivel muy alto y creemos que ganaremos porque somos el Betis B. No, trabajo, lucha y orgullo”.

El técnico expresó su opinión en cuanto a los equipos de la competición, y dijo: “El único salto que veo en la clasificación es la diferencia de puntos, pero no veo salto futbolístico. Los equipos que más me gustaron aquí fueron Écija Balompié y Atlético Espeleño. No creo que ninguno esté en un nivel inferior inferior a otro. Habrá una pugna muy bonita hasta el final”.

"Luego ves la imagen y creo que la vamos a recurrir para intentar que el jugador esté entre los disponibles la semana que viene" Respecto a la expulsión de Pozo, José Juan aseguró que van a recurrir para intentar que el jugador esté entre los disponibles para la semana que viene: “Le reñía cuando se marchaba para el vestuario y, por lo visto, iba casi llorando y diciendo que no había hecho nada. Hemos visto el vídeo. Si hoy perdemos o empatamos por esa decisión sería para hacérselo mirar todo el mundo. Y, cuidado, no es algo que haya pasado en este partido. Es uno de los mejores árbitros de la categoría, a mi juicio, y pensé que si lo había pitado es porque el jugador había hecho algo. Luego ves la imagen y creo que la vamos a recurrir para intentar que el jugador esté entre los disponibles la semana que viene”.