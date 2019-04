Oltra: "Todos necesitábamos esa victoria fuera de casa"

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha pasado por rueda de prensa este viernes tras el entrenamiento habitual del equipo. En la anterior jornada, el equipo granadino consiguió vencer en Córdoba tras cuatro meses sin ver victoria fuera de su campo y eso ha servido para mejorar el estado anímico del grupo. “Siempre es importante corroborar, si vienes de ganar fuera y luego pierdes dirán que te has relajado. Es importantísimo porque puedes abrir más brecha. Cada partido que disputas tiene connotaciones especiales. Lo que no varía es el objetivo. Siempre es muy importante ganar", ha dicho Oltra.

"Sí notas que todo el mundo necesitaba esa victoria fuera, que fue con buenas sensaciones, remontando de la manera que lo hizo el equipo. He visto la misma predisposición. No ha cambiado nada. Veo mucha responsabilidad. Estamos más cerca, pero no estamos dentro de lo que debemos. Tenemos que seguir compitiendo. El fútbol no tiene memoria ni tampoco tiene futuro. Tiene presente”, ha comentado el valenciano.

"Sabemos que tenemos que ganar mucho"

El conjunto rojiblanco se enfrenta a la Agrupación Deportiva Alcorcón este próximo domingo día 25, a las 18:00 horas, en el Nuevo Los Cármenes. Partido en el que el equipo nazarí tratará de continuar su buena racha en casa. ¿Se trata de un partido trampa el encuentro contra el Alcorcón? La respuesta del míster ha sido un no, además, ha declarado lo siguiente: “Lo que tengo miedo es que todos los partidos en esa categoría son dificilísimos. Tengo respeto al Alcorcón, que está con las ideas claras, tiene argumentos. No es un equipo solo defensivo, presiona muy alto. Es de los equipos que más roba en campo contrario. Además tiene buen trato, buen trabajo en balones a acciones parados. Encaramos el partido con el objetivo que tenemos, que sabemos que tenemos ganar mucho. Podemos ganar, empatar o perder, que puede pasar, pero nunca por relajarnos”.

Cuestionado por lo que tiene que cambiar para que realice cambios en el equipo, Oltra ha dicho que tiene que pasar "que crea que sea lo oportuno". "Y luego en función del rival, de lo que yo veo, intento tomar las decisiones. A veces acierto y a veces me equivoco. Hace tres semanas preguntábamos si dábamos por bueno jugar la fase de ascenso porque me dijisteis que ya estaban aseguradas las dos plazas de ascenso. Yo estoy para tomar decisiones. Juntos somos más fuertes. La gente ve un equipo que compite y este equipo se deja el alma. Tenemos potencial deportivo, tenemos potencial social, tenemos el respeto de los medios que quieren sumar. No voy a repetir el equipo en esta semana, a Chico no lo puedo poner, está sancionado. Esto es lo grande que hay en este debate. Es normal que se me critique por planteamientos, por cambios. Yo tengo que estar un poco al margen", ha comentado el técnico.

La defensa ha sido una de las posiciones a mejorar del equipo granadino. Se le ha preguntado a Oltra si tiene sensación de mejora a día de hoy, teniendo en cuenta la opción de jugar con dos delanteros, a lo que el técnico ha respondido: “Hemos hecho hincapié en el trabajo defensivo para ganar. Si no haces goles, no puedes ganar. El equipo que gana la Liga no es el que más marca, es el que menos encaja. También pasa en Primera. Lo que me extraña es que se me haya podido criticar con dos puntas. Cuando lo he hecho ha sido para tener el mismo trabajo defensivo y tener más presencia”.