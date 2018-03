Wass regresa al terreno de juego

Google Plus

Hace un par de semanas, Daniel Wass se quedaba fuera de la convocatoria por primera vez en esta temporada. Una hernia discal lumbar alejaba al centrocampista celeste de su lugar habitual, los terrenos de juego.

UNO DE LOS HABITUALES EN EL ONCE

Ha sido una de las bajas más notables que ha tenido el Celta durante esta temporada, ya que se trata de uno de los pilares fundamentales en el centro del campo céltico. Desde su llegada en verano de 2015, el danés ha sido uno de los más importantes en los onces del equipo vigués, siendo titular con todos los entrenadores que han pasado por los banquillos de Balaídos.

El jugador, incansable, dinámico y con un poderoso disparo a puerta, lleva siendo uno de los habituales de Unzué durante este curso, por lo que no fue una tarea sencilla buscar el sustituto perfecto para él. Se trata de un jugador polivalente con una tremenda capacidad para ocupar espacios y ofrecer ayudas.

La ausencia de Wass, el jugador del plantel con más minutos sobre el campo en las últimas tres temporadas, se ha dejado sentir en los resultados. Sin el danés sobre el césped, el juego del equipo ha perdido solidez y regularidad, pero su baja se ha dejado sentir sobre todo en los resultados. En el tiempo en el que ha estado de baja, el Celta solo ha logrado un tercio de los puntos en juego (4 de 12).

APUESTA POR LA CANTERA: BRAIS MÉNDEZ

Para cubrir la ausencia del centrocampista nórdico, el técnico celtista tenía dos opciones, dependiendo de si el navarro decidía mantener el 4-4-2 con el que se ha habituado a jugar el equipo o pasar a un 4-3-3 que también ha dado buen resultado en las últimas campañas.

Del centro del campo hacia arriba, Unzué había dado estabilidad al equipo, pero sin Wass todo quedaba en el aire. El danés se movía entre las dos formaciones, ya fuera como un interior abierto a banda o como un volante pegado al pivote pendiente de la salida de balón.

Unzué barajó las dos opciones, sin embargo acabó optando por el 4-3-3 en dos de las tres ocasiones. Con la lesión de Wass, Pione Sisto podía recuperar la titularidad después de haber perdido su sitio en la banda zurda ante Emre Mor tras unos malos encuentros. Se abría así la posibilidad de que los dos futbolistas participaran desde inicio en los encuentros sin embargo, el técnico navarro siguió la tradición del conjunto gallego y apostó por la cantera depositando su confianza en Brais Méndez. El centrocampista, que alterna el primer equipo y el filial, ha dado la talla cuando ha jugado en Primera y eso ha hecho que Unzué viera en él la posibilidad de ser el sustituto del danés.

La vida son decisiones y la que Brais Méndez adoptó el pasado verano parece que fue la correcta. Por contrato, el centrocampista de 21 años tenía derecho a formar parte de la primera plantilla del Celta, pero el club le planteó tener ficha en el filial y subir y bajar cuando Juan Carlos Unzué lo considerase oportuno. El canterano aceptó y no se equivocó en su decisión.

Desde agosto hasta principios de febrero, Brais fue sumando minutos en Primera División, pero viendo que no estaba teniendo continuidad, planteó al técnico echar una mano en Segunda B. "Siempre estoy a disposición del entrenador; si me convoca voy con el primer equipo y en caso contrario lo hago con el filial, porque soy futbolista del Celta B" declaraba antes del parón por selecciones, en el que el jugador no tuvo descanso ya que viajó a Valdebebas a echar una mano al filial.

Contra Las Palmas, Unzué le reclamó de nuevo y Brais se convirtió, tan solo en media hora de juego, en el hombre que revolucionó al equipo asentado en una banda derecha que había flojeado con Nemanja Radoja. En el Calderón salió de nuevo desde la banqueta, pero ante el Málaga fue titular demostrando su talento y su trabajo.

Todo apunta a que la reaparición del danés será frente al Athletic en San Mamés. Lo más probable es que salte al campo en Bilbao para ayudar al Celta. Aunque no dispondrá de los 90 minutos, junto a sus compañeros tratará de sacar adelante un partido en el que se antoja imprescindible puntuar para no quedarse descolgado de la carrera por la séptima plaza.

¿CÓMO RECOMPONDRÁ UNZUÉ EL EQUIPO CON EL REGRESO DE WASS?

Pues bien, la lista de convocados ha dejado una sorpresa entre los celtistas. Emre Mor se quedó fuera por decisión técnica. El internacional turco que fue baja en el último partido ante el Málaga por un proceso gripal vuelve a no aparecer entre los elegidos por el técnico para defender la camiseta en San Mamés. El propio jugador declaró esta semana en rueda de prensa que a falta de la decisión del técnico es se veía preparado para ser titular. Tendremos que esperar a saber cual es el motivo de su ausencia.

Quien si esta es Pione Sisto que había dado el susto en el entrenamiento tras recibir un golpe de un compañero. En las últimas jornadas había perdido protagonismo, cayéndose del once titular habitual de Juan Carlos Unzué en favor de Emre Mor. Sin embargo, ha recuperado su lugar y todo apunta a que volverá a formar parte del tridente con Aspas y Maxi Gómez.

Viendo la convocatoria podemos intuir que Unzué saldrá con todo en Bilbao y volveremos a ver el once de gala al que llevábamos habituados hasta hace apenas un mes. La incógnita será si Daniel Wass saldrá de inicio o se incorporará más tarde pero lo que se espera es que el navarro siga confiando en el canterano, Brais Méndez, para cubrir el puesto del danés hasta que este no esté recuperado al cien por cien. Unzué ha alabado en distintas ocasiones las virtudes del jugador y ha manifestado lo satisfecho que se encuentra con el trabajo del joven canterano, de apenas 20 años, por lo que no sería de extrañar que siga contando con sus servicios en lo que queda de curso.