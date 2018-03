Previa Eibar - Real Sociedad: comienza una nueva etapa en San Sebastián

Google Plus

La Real Sociedad empieza una nueva etapa. Con la derrota en Getafe, Aperribay y el Consejo tomaron la decisión de prescindir de los servicios de Loren y Eusebio. Ahora, Olabe se encargará de realizar el trabajo que hasta ahora le correspondía al ex director deportivo. Alguacil, por su parte, dirigirá al equipo hasta final de temporada, premio merecido a su enorme trabajo con el Sanse.

Los realistas no han hecho la temporada que se esperaba, y han quedado totalmente superados por las expectativas puestas en ellos a principios de temporada. Los fichajes no han rendido como se esperaba, no se ha acertado en los recambios de jugadores clave y el equipo se ha devaluado.

Pero ahora, con la revolución que ha tenido lugar en el seno donostiarra, se vuelve a inyectar ilusión en la afición. Eso sí, los jugadores deben volver a ganarse su confianza. Pero con un entrenador como Imanol Alguacil es bastante posible que se recupere.

Ganar a domicilio, una quimera

La Real no ha sido regular y eso salta a la vista. Es uno de los peores equipos como local, pero no lo ha compensado con buenos números en sus salidas. No en vano, el equipo txuri-urdin solo suma 12 puntos a domicilio esta temporada. Si además se tiene en cuenta que seis de ellos se consiguieron en los dos primeros partidos, el bagaje es pésimo.

Y es que los vascos no ganan fuera de casa en Liga desde que lo hicieran en Mendizorroza, y de eso hace más de cinco meses. Desde entonces solo han sido capaces de ganar en Lleida y Noruega, ambos partidos por 0-1 y sin ningún brillo.

Por ello, el primer reto de Alguacil como interino es revertir esa racha. Un equipo como la Real no puede acumular solo tres de los últimos 30 puntos como visitante. Para hacerlo, cuenta con las únicas bajas de Guridi, Prieto, Carlos Martínez y Rulli.

El Eibar quiere reengancharse

El cuadro dirigido por Mendilibar tampoco está pasando por un buen momento. A pesar de que los eibartarras han sido más regulares, actualmente atraviesan un bache que les ha hecho perder fuelle. Y es que en los últimos seis partidos ligueros solo ha sumado cuatro puntos.

Esto ha hecho que los armeros se hayan desenganchado un poco de la pelea por Europa. Aunque de conseguir la victoria, y unido a otros resultados, podrían volverse a meter de lleno en la lucha. Teniendo en cuenta que sus tres únicas derrotas como local en los últimos meses han sido contra Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, la Real se encontrará ante una misión difícil.

En cuanto al futuro, no está nada claro en Eibar. Mendilibar acaba contrato y no se ha sentado aún a hablar con el club, por lo que parece que abandonará la entidad armera. Es más, algunos medios le colocan como entrenador realista para la próxima temporada. Pero, a pesar de ello, es seguro que intentará terminar la temporada de la mejor forma posible, y quién sabe si con la primera clasificación para Europa en la historia del club.

Precedentes entre ambos equipos

Desde que el Eibar ascendiera a Primera, el bagaje entre ambos equipos es de lo más igualado. Ambos equipos suman tres victorias, todas como locales. Además, la temporada pasada empataron en Anoeta. En Segunda se enfrentaron cuatro veces, saldadas con una victoria realista en Ipurua y tres empates.

Por ello, la Real se enfrenta a la difícil tarea de ganar en casa de sus vecinos, algo que solo ha conseguido dos veces, una en el primer enfrentamiento entre ambos en partido oficial (en Copa en 1987) y otra en Segunda División (en 2007).

Declaraciones de los entrenadores

Mendilibar cree que el cambio de entrenador le sentará bien a la Real, ya que "los jugadores se pondrán las pilas para convencer al nuevo entrenador, los que juegan siempre ya no tienen el sitio seguro y los que no juegan tienen una oportunidad". Respecto al estilo de juego, el entrenador del Eibar no cree que "vaya a cambiar, a lo mejor hay matices a la hora de presionar tras pérdida".

El Eibar ha ganado sus tres enfrentamientos en Primera a la Real en Ipurua, pero el entrenador vizcaíno no le da mucha importancia. "Va a ser un partido muy exigente, nos van a apretar y no vamos a estar cómodos", y asegura que esa racha ante la Real "no significa nada, seguro que no se repite el partido de la pasada temporada".

Además, Mendilibar ha negado cualquier contacto con la Real. "Los que digan que el club se ha puesto en contacto conmigo mienten", aseguró, mientras que deja la confección de la plantilla de la próxima temporada en manos de la directiva.

Por su parte, Imanol Alguacil destacó el buen trabajo de su grupo a lo largo de las dos semanas que lleva como entrenador del conjunto donostiarra: "Los jugadores me transmiten tranquilidad, hemos trabajado bien y eso dice mucho de lo que he podido ver en los entrenamientos. Hemos preparado el partido concienciadamente". Respecto al Eibar, Alguacil aseguró que "es un equipo que hace una presión bestial, que trabaja muy bien las segundas jugadas. Es un equipo que sabe lo que hace".

Lista de convocados

Mendilibar ha dado convocado a los 21 jugadores disponibles de la primera plantilla. pero está confirmado Se quedan fuera por lesión Sergi Enrich y Fran Rico, además del sancionado Dani García.

Por su parte, Imanol Alguacil también ha dado a conocer la lista de convocados. El técnico perderá por lesión a Rulli, Carlos Martínez, Xabi Prieto, Guridi, Canales y Bautista.

La lista de 19 convocados es la siguiente: Moyá, T. Ramírez, Odriozola, Aritz, Llorente R., Raúl Navas, H. Moreno, De la Bella, Rodrigues, Illarra, Zubeldia, Zurutuza, R. Pardo, Januzaj, Oyarzabal, Juanmi, Agirretxe y Willian José.

