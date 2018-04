Un exiguo punto con sabor a derrota para el Granada CF

El viaje de retorno que quiere emprender el Granada CF hacia la Primera División está cada vez más próximo y los rojiblancos no quieren dejar escapar esos trenes que le conduzcan hasta su destino. Uno directo es el idóneo, pero parece que ya no va a llegar a tiempo a la estación y existe la posibilidad de coger otro que le lleve por un camino más largo pero hacia el mismo lugar. Este sábado, el Granada CF no ha podido dar un paso en firme en ese viaje. Los rojiblancos han vuelto a dejar pasar ese tren y se ven obligados a esperar a otro, a sabiendas de que cada vez quedan menos y se van a colapsar con equipos que buscan el mismo destino. Los rojiblancos no han podido sumar más que un empate a uno en su duelo contra Osasuna, rival directo en la lucha por entrar en el playoff de ascenso, que parece que definitivamente va a ser el único objetivo que va a poder alcanzar el Granada de aquí al final de la campaña.

Foto: Antonio L Juárez

Pedro Morilla introdujo algunos cambios en el once titular del Granada CF para buscar la reacción en un equipo que llegaba de perder contra el colista, el Lorca. Víctor Díaz regresó al lateral derecho; Alberto Martín lo hizo a la medular; Sergio Peña, a una banda y Rey Manaj, a la delantera. En la portería volvió a actuar Javi Varas y la línea defensiva la completaron Chico Flores, Germán y Álex Martínez. Montoro jugó en la medular mientras que Kunde adelantó su posición. Puertas repitió para jugar esta vez por la banda derecha.

Osasuna, por su parte, jugó con un once formado por Sergio Herrera en la portería; Javi Flaño, Oier, Unai García y Clerc en la defensa; Borja Lasso, Arzura y Fran Mérida en la medular; Quique y Kike Barja por las bandas y Xisco en la punta de la delantera.

Foto: Antonio L Juárez

El duelo comenzó con un Granada CF con la clara intención de llevar la iniciativa en el juego. Los rojiblancos se fueron adueñando del esférico pero sin llegar con claridad al área contraria. Rey Manaj presionaba para robarle el balón a Osasuna en la salida desde la defensa como Kunde, esta vez más adelantado que en partidos anteriores. Montoro y Alberto Martín también trabajaban en la sala de máquinas para frenar al equipo rojillo, de amarillo en Los Cármenes.

La primera aproximación con peligro del partido fue para Osasuna. Xisco remató de cabeza en el área un balón centrado al área por Flaño, que paró Javi Varas. La igualdad continuó y el juego se desarrolló sobre todo en la medular. Hasta el minuto 25 no hubo otro remate con algo de peligro, esa vez del Granada CF. Sergio Peña probó con un disparo desde fuera del área que se perdió por la derecha de la portería defendida por Sergio Herrera.

Foto: Antonio L Juárez

Con un juego pausado y con poca claridad, Kunde montó una jugada en la que hizo gala de su potencia. La afición granadinista animó al jugador camerunés, que en los últimos partidos suele ser de los más destacados del Granada CF. Precisamente él fue el protagonista de la jugada más clara de los rojiblancos, ya que envió al palo un balón tras un buen disparo desde unos 30 metros.

Osasuna también estrelló un balón en el palo tras una falta directa que lanzó Fran Mérida. La pelota rebotó en el larguero y en la cabeza de Varas y finalmente no entró en la portería. Así, ni el Granada ni Osasuna lograron mover el marcador y al descanso se llegó con el empate a cero inicial. Amonestados solo hubo uno, en el bando del Granada, y fue Germán Sánchez.

Mazazo tras el descanso, pero reacción

Nada más comenzar la segunda parte, el Granada CF se llevó un jarro de agua fría. Osasuna logró adelantarse en el marcador en el minuto 47, tras aprovechar Xisco un fallo de Javi Varas, que no llegó a atrapar el balón cuando remató tras recibir la pelota de una falta lateral botada por Fran Mérida. Mazazo importante para los rojiblancos.

Foto: Antonio L Juárez

Al Granada CF le tocó reaccionar. Rey Manaj probó con un disparo por bajo que paró el meta Sergio Herrera. También lo intentó Germán al cabecear un balón centrado por Sergio Peña. Pero Osasuna trató de incomodar a los locales y tuvo algunas llegadas con peligro también. Joselu y Pedro Sánchez entraron por Germán y Peña, en el 60', para cambiar el resultado.

Tres minutos después, el Granada CF logró el gol del empate. Montoro remató en el área un balón centrado por Pedro Sánchez para poner el 1-1 en el marcador. La grada lo celebró y animó al equipo para que buscara la remontada.

Foto: Antonio L Juárez

Los rojiblancos apretaron y Diego Martínez realizó un primer cambio defensivo para frenarles. Aridane entró en lugar de Kike Barja. El equipo visitante disfrutó de algunos acercamientos con peligro en las botas de Clerc y Flaño. Después, David Rodríguez sustituyó en el 73' a Quique González.

En el Granada, Raúl Baena entró por Ángel Montoro, por unas molestias. El de Torrox trató de abrir el juego del Granada, que solo inquietó con un par de disparos de Kunde. Osasuna tuvo alguna ocasión más, como la de David Rodríguez que se marchó rozando el larguero tras rematar un córner.

Foto: Antonio L Juárez

Roberto Torres sustituyó a Borja Lasso para un tramo final de partido que continuó igualado. La grada apretó animando al Granada CF para lograr el tanto que le diera la victoria. Rey Manaj tuvo una última ocasión con un remate en el interior del área que fue rechazado. El partido finalizó con un empate insuficiente para el Granada, resultado que contenta un poco más a Osasuna.