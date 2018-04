Borja: "En casa somos un equipo casi de ascenso directo"

Tras la derrota del domingo contra el Nástic de Tarragona por 1-0, el conjunto blanquivioleta volvió a los entrenamientos, con sesión de recuperación para los titulares y sesión de entrenamiento normal para los jugadores que salieron de suplentes y no jugaron.

El entrenamiento fue en los Anexos al Estadio José Zorrilla con la mente puesta en el partido del próximo domingo, a las 16:00 horas, contra el Sporting de Gijón.

Estuvieron apartados en el entrenamiento, Borja con un fuerte golpe en el empeine que el produjo una torsión de su tobillo derecho. Ontiveros y Luismi tampoco saltaron al césped, con diversas molestias. Toni Martínez sufre un proceso de gastroenteritis.

Mañana tendrán día de descanso y el próximo entrenamiento se celebrará este miércoles a partir de las 11:00 horas en los Anexos al Estadio José Zorrilla.

Tras el entrenamiento, Borja Fernández atendió a los medios de comunicación. Sobre la actuación del equipo en el encuentro, Borja dijo: "Empezamos mal las dos partes. La primera parte la empezamos mal y luego la acabamos bien los últimos 20 minutos de la primera parte y en la segunda parte empezamos aún peor, pero duró menos ese peor momento. Nos marcan cuando mejor estábamos y tuvieron para marcar y luego nosotros y al final, el resultado fue el que fue".

Por qué el equipo sale mal en los partidos. "Pues no sé, nosotros tenemos nuestra parte de culpa y al final, los rivales también se juegan cosas. No solo juega el Real Valladolid. También juegan los rivales. Parece que eso muchas veces no se contempla y es así. Nosotros tenemos nuestra culpa también, que es grande, pero no es 100% culpa nuestra", comentó.

Hay dos versiones. Una de casa y otra fuera. "No sé yo tampoco porque tenemos ese miedo muchas veces. Tenemos que esperar a que nos den golpes para, no es jugar, hacer las cosas mejor que lo hacemos fuera de casa. Esta claro que esos resultados están ahí. En casa somos un equipo casi de ascenso directo y fuera somos un equipo de estar abajo. Por eso seguimos ahí a tres puntos. Que parece que nos vamos a meter y al final seguimos vivos, pero no como nos gustaría a todos", declaró Borja.

Fue injusta la derrota ante el Nástic. "Al final ganan porque meten un gol más que tú. Creo que se pueden adelantar en una jugada. Tenemos dos para ponernos por delante y una para empatar. Lo más justo un empate, pero al final ganan porque marcan un gol y están más acertados que tú".

Qué se le puede decir a los aficionados. "Es normal que ayer y hoy... Al final durante la semana la gente y nosotros mismos también, lo vamos a ir viendo de diferente manera. No va a cambiar radicalmente la forma de verlo, pero si con más esperanza y lo que hay que tener es fe porque lo hay enfrente es, lo puede pasar es muy bonito. Al final, no perdemos los once que salimos al campo y no ganamos los 25, el cuerpo técnico, vosotros. O ganamos todos o perdemos todos y lo que tenemos por delante es que el año que viene todos podamos estar en un sitio donde creemos que debe estar el club"

"Que no lo estamos haciendo todo lo mejor que podemos, es verdad, pero aún estamos ahí y haber si conseguimos ganar esta semana y seguir con la buena racha que sí tenemos en casa para hacer que cambie la de fuera en un momento determinado, en el momento más importante que es ahora. Lo que si es verdad que no estamos alejados ni sin opciones. Lo que nos queda es creer y si alguien no le gusta esta manera que tengo de pensar, no podemos hacer otra cosa. Lo que tenemos por delante es poder subir a primera división, ganar el domingo y seguir con la racha esa y que no se acabe la racha", concluye Borja.

Antes había juego ofensivo y ahora es defensivo. "Se nos critica mucho porque marcábamos muchos goles, pero también recibíamos muchos y es la verdad. No es tan fácil el querer cambiar una cosa y no tener los riesgos de pasar al extremo que hemos pasado ahora. De encajar muy poco, pero no estar tan fluidos. No hacer tantas ocasiones como hacíamos antes".