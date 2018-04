El Eibar se desinfla

Google Plus

La temporada del Eibar está siendo del todo irregular. Si bien comenzaron de manera desastrosa, encadenando hasta siete jornadas sin conseguir la victoria seguidas. La falta de gol, las lesiones, los problemas de adaptación al esquema y de los nuevos fichajes, fueron algunas de las claves con las que se entiende el rumbo que tomaba el equipo.

El Eibar llegaba a la jornada ocho, en la posición decimoséptima con tan solo ocho puntos. Pero fruto del trabajo y de la adaptación, el equipo ibarrés fue capaz de remontar y encadenar hasta diez jornadas puntuando. Solo con la excepción de la derrota por 0-1 en el en la jornada 19 ante el Atlético de Madrid.

De la jornada 20 a la 23, el conjunto armero sumó ocho puntos de los doce posibles. De nuevo un grande, el Barça, se interponía en la escalada blaugrana en la clasificación, en la jornada 24. Otra derrota en la siguiente jornada ante el Celta, privaba al Eibar de asaltar las posiciones de Europa League, ocupadas por Sevilla y Villarreal.

Posteriormente las jornadas 26 y 27, fueron fructíferas para el equipo dirigido por Mendilibar. Sumaron cuatro puntos, lo que les permitía junto a: Getafe, Girona o Espanyol. Acechar al Sevilla, que flojeaba y perdía su ventaja ante el Villarreal.

Pero el debacle final llegaría en la jornada 28, cuando el Madrid asaltó Ipurúa. Desde entonces y hasta esta jornada, la 32, el Eibar no conoce la victoria y esto le ha hecho caer hasta el décimo puesto.

La vuelta de Pedro León, no ha surgido el efecto deseado, no es por falta de rendimiento del murciano. Pero sí que es cierto, que no está siendo tan efectivo como la temporada pasada. Por otra parte la falta de gol, que ha acompañado al equipo durante toda la temporada, ha vuelto a hacer mella. Por si fuera poco, hay que volver a sumar el problema de las lesiones. Sergi Enrich y Charles, se suman a Fran Rico en la enfermería. Con lo que Mendilibar solo tiene a Kike García como delantero disponible. El delantero conquense tan solo lleva cinco goles esta temporada, y se postula como único delantero para el tramo final de la temporada.

¿Qué le queda al Eibar en liga?

Con la permanencia más que conseguida, teniendo en cuenta que: Málaga, Dépor y Las Palmas, ya están descendidos. El objetivo era clasificarse para Europa. Pero con la mala racha del equipo y las lesiones, parece ardua tarea.

Quedan siete partidos de Liga, tres en casa y cuatro fuera. En Ipurúa, el conjunto armero tiene que recibir a: Alavés, Getafe, Las Palmas. A priori, equipos que el Eibar debe ganar sin demasiados apuros. Los partidos fuera de casa son otra historia. Le toca visitar: Cornellá, Mestalla, Montilivi y el Metropolitano. En teoría, son campos en los que el equipo de Mendilibar puede perder puntos, con lo que las victorias en casa se hacen más que obligatorias.