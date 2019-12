José Castro: ''Pido perdón a los sevillistas por lo sucedido en la final de Copa''

Pocas veces una final de Copa del Rey ha causado tanta tristeza y enfado en el aficionado sevillista, y es que la abultada derrota frente al Barcelona por cinco a cero ha provocado el enfado del sevillismo y han pedido explicaciones y medidas de cara al futuro para el club. El máximo mandatario del Sevilla lo ha anunciado, y es que en su primera comparecencia a los medios ha revelado que el club tomará varias decisiones en los próximos días.

''No reuniremos el martes con el consejo de administración'' Las primeras palabras de José Castro estuvieron dedicadas a los aficionados sevillistas pidiendo disculpas por el desastroso resultado en la final: ''A la afición sólo podemos pedirle perdón por lo de ayer, todos estábamos muy ilusionados y no dimos la talla, el equipo no tuvo intensidad ni acierto. Como presidente tengo que pedirle perdón a todos los sevillistas, yo también estoy decepcionado de todas las formas''.

El presidente del Sevilla anunció que el próximo martes se reunirá con el consejo de administración para tomar medidas: ''El consejo de administración tomará medidas que crea que puedan aportar cosas para estos cinco partidos que nos quedan para estar en Europa. Veremos qué decisiones tomamos, pero es momento de tener la cabeza fría y pensar en qué es lo mejor para la entidad''.

También habló sobre la polémica que rodea sobre N'Zonzi, que acabaron viéndolo en una discoteca de Madrid después de finalizar el partido: ''El club tiene previstas las normas de comportamiento y las aplicaremos, porque no era lo más apropiado en un día como el de ayer. Ha pedido perdón por ello y no tengo nada más que decir''.

José Castro también habló sobre Montella y su puesto como técnico del Sevilla: ''Estamos en contacto con Montella y sus técnicos, que están muy preocupados por la situación. Seguiremos hablando, pero la experiencia me dice que hay que tener la cabeza fría, el martes veremos cuáles son las decisiones a adoptar''. No obstante, a lo largo de la tarde del domingo ya han mantenido una reunión junto con Arias antes de que el técnico italiano se fuese dos días para descansar a Italia.

El presidente del Sevilla, cabizbajo, reconoció que el curso está siendo bastante irregular: ''Es una temporada de altibajos, hemos hecho cosas importantes en Champions. No podemos estar contentos porque ayer no competimos, y si no lo haces en una final tan esperada y deseada no puedes estar contento, yo tampoco. Ayer todo salió mal y a veces se puede perder pero no de esa forma. Todos estamos enfadados y por eso el presidente, reitero una vez más, pide perdón a una afición que nos acompaña, que nos lleva en volandas y siempre está. Es un día para agachar la cabeza, trabajar, seguir intentándolo y tomar nota de todo aquello que hayamos hecho mal para que no vuelva a ocurrir''.