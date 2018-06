España se deja tres puntos en su estreno en Sochi

Google Plus

La selección española ha dejado escapar los tres primeros puntos del Mundial de Rusia ante Portugal en su estreno. Los de Fernando Hierro empataron en la noche del viernes a tres goles en el estadio de Sochi en un partido en el que no entraron bien, pero se supieron reponer tras el gol inicial de penalti de Ronaldo en el minuto tres, logrando empatar. Sin embargo, al filo del descanso el astro portugués conseguía poner por delante de nuevo a su selección. Pero en la segunda parte, en un par de minutos mágicos, los españoles remontaron con goles de Diego Costa y Nacho, que igualó en los últimos instantes Ronaldo una vez más de falta directa.

Fernando Hierro cogió el legado que dejó Lopetegui y alineó un once tipo que ya se veía venir, aunque el lateral derecho y la posición de mediocentro -lugares con incógnita- fueron para Nacho en detrimento de Odriozola y Koke en lugar de Thiago. En la punta del ataque un Diego Costa que se vería las caras con Pepe y Fonte.

El encuentro no empezó bien, en absoluto, para España, pues ya desde el primer minuto los de Hierro no salieron finos. Tanto que Nacho cometió un penalti tan inocente como dudoso sobre Cristiano Ronaldo. El propio Ronaldo lanzó desde los 11 metros ante De Gea y no perdonó. Así, Portugal se adelantó en el minuto tres: difícil panorama para La Roja.

España continuó espesa con el balón en los pies y apenas le duraba en el primer cuarto de hora, un inicio regular. Pero poco después comenzaron a enlazarse algunas buenas combinaciones. Y de pronto surgió un balón largo para Diego Costa, que, con posible falta sobre Pepe, consiguió quedarse. El del Atlético de Madrid iba solo contra dos defensores, pero logró penetrar en el área y hacerse hueco para armar un disparo ajustado al palo imposible para Rui Patricio. La Roja logró lo más difícil: reponerse y empatar el choque pronto, en el minuto 23.

España encontró su sitio. Los de Hierro comenzaron a sentirse cómodos en el césped, con el estilo habitual, con balón, mimándolo. Un par de minutos después del tanto, Isco cazó un rebote y soltó un misil que dio en el larguero de la portería portuguesa y botó en la misma línea de gol. A centímetros de la remontada.

Poco después, otra oportunidad para los hoy de blanco. Silva botó una falta directa peligrosa en la frontal del área, pero rebotó en la barrera. Posteriormente, otra bella jugada colectiva que finalizó Iniesta con un remate mordido pegado al palo. Portugal se encontraba atosigada, no conseguía mantener apenas la pelota. España volvía a ser la que era.

Todo pintaba muy bien antes del descanso, con España imponiéndose en el césped y gozando de alguna buena ocasión. En cambio, en una contra de tantas que tuvo Portugal en la primera mitad, Guedes consiguió hacerse con el balón y dejárselo a Cristiano. El luso no se lo pensó dos veces y armó un disparo raso, centrado e inocente. Pero más inocentes fueron las manos de De Gea, que no logró atrapar el balón en un grave error y permitía a los de Santos adelantarse en el minuto 44, cuando más duele. Con este mazazo llegó el descanso.

En la reanudación, los lusos salieron mejor como en la primera parte, pero no llegó a males mayores. Precisamente los males iban a ser para los portugueses. Falta al mago de Fuentealbilla en tres cuartos de campo que lanza Silva al segundo palo. Allí esperaba Busquets para cabecear al centro del área pequeña, donde de nuevo Diego Costa remataba a placer para empatar otra vez el encuentro en el minuto 54.

Las alegrías no cesaron. España logró enlazar la enésima jugada colectiva exitosa que acabó con un centro de Silva. Este terminó en forma de rechace, un rechace que cazó Nacho desde la frontal y lo convirtió en una espléndida volea de calidad sublime que, pegando en ambos palos, se coló en la portería de Rui Patricio. Minuto 57 y La Roja había logrado remontar.

Después de esto, España se volvió a encontrar bien teniendo balón, y cuando lo tenía Portugal tampoco sufría en exceso. Algunas oportunidades más se sucedieron, sobre todo para Diego Costa, enchufadísimo junto con Silva, Isco, Jordi Alba... Sin embargo, no era el día de De Gea, que volvió a fallar en otra salida que por poco no acabó en gol.

Todo parecía ir por buen camino hasta que, en el minuto 87, Piqué cometió otra inocente falta sobre Ronaldo a escasos metros del área española. Ronaldo al lanzamiento, quién si no. Y, de nuevo, aprovechó la oportunidad para empatar a escasos minutos del final con una gran falta directa en la que poco pudo hacer De Gea pese a su cuestionable colocación.

Los portugueses se vinieron arriba en los últimos compases y aún hubo de tiempo de una semiocasión para Quaresma, que había salido de refresco. Pero, por suerte y tras dos recortes del portugués, llegó Koke in extremis deslizándose para tapar el disparo a bocajarro.

Se llegó al final de un partido en el que España dejó muy buena imagen, sabiendo reponerse de un gol hasta en dos ocasiones, algo difícil y más después de todo lo que ha pasado esta semana. Lástima el empate final, que deja abierto el casting para la primera plaza del grupo B.