Cuatro jugadores del Rayo Vallecano en el once ideal de la temporada

El Rayo Vallecano ha realizado una temporada espectacular y sorprendente. Aunque en función de la plantilla que disponía Míchel, los más optimistas ya colocaban al equipo de la franja como uno de los claros favoritos al ascenso. Eso sí, nadie imaginaba que iban a lograr su primer título oficial en 94 años de historia, y mucho menos demostrando el buen fútbol que se ha podido ver cada fin de semana de los de Vallecas.

Álex Moreno, Embarba, Trejo y Raúl de Tomás, de lo mejor según una encuesta

Pero otros jugadores de diferentes equipos que no han acabado la temporada con tan buen sabor de boca, también han realizado una gran campaña. Para valorar el rendimiento de los diferentes futbolistas, y cuáles estarían en el once ideal valorando su forma de jugar a lo largo de los 42 partidos, Marca ha realizado una encuesta, en la que han participado más de 20.000 personas, para conocer qué once hombres han sido los mejores de la temporada en cada puesto.

Entre los once elegidos se encuentran cuatro piezas clave de los esquemas de Míchel: Álex Moreno, Embarba, Trejo y Raúl de Tomás. Estos cuatro han sido de lo mejor que se ha podido ver en la Liga 1|2|3, y todos ellos han contribuido en gran medida al ascenso de su equipo, ya sea con goles, asistencias, recuperaciones... Cuatro jugadores muy ofensivos y con una calidad de Primera División en sus botas.

Jugadores del Rayo Vallecano celebrando un gol | Fotografía: La Liga

Pero no sólo ellos estarían entre los elegidos. Así sería el once ideal construido por la afición a través de esa encuesta: bajo palos el guardameta del Huesca, Álex Remiro, que estaría protegido por el central de su equipo, Pulido, y el defensa del Córdoba, Aythami. En banda izquierda el artífice del gol que llevó al Rayo a Primera División, Álex Moreno, y en el flanco derecho otro joven muy potente, Calavera, del Sporting de Gijón. En el centro del campo, uno de los cerebros del Huesca, Gonzalo Melero. En un papel más ofensivo estaría el sportinguista Jony, más escorado a la izquierda, y Embarba más a la derecha. Trejo actuaría como mediapunta y podría apoyarse en su compañero Raúl de Tomás por banda izquierda, o del máximo goleador de la categoría, el pichichi procedente del Valladolid, Jaime Mata.