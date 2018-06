Resumen de la 2ª jornada del Mundial para los azulgrana

Google Plus

Los treces integrantes del FC Barcelona en este Mundial de 2018 está dejando como es habitual a vencedores y vencidos por el camino. Completada la segunda jornada del campeonato, repasaremos lo que ha dado de sí este segundo asalto de la fase de grupos y cómo les ha ido a todos y cada uno de los azulgrana, empecemos.

Luis Suárez (Uruguay): El charrúa cuenta los partidos como victorias con su selección, que ya tiene 6 puntos y el billete a octavos de final. Un tanto del propio Suárez ante Arabia Saudí (1-0) fue determinante para que Uruguay se juegue en la última jornada ser primera o segunda de grupo contra la anfitriona Rusia. Luisito volvió a demostrar su olfato goleador en la 2ª jornada y sumó su partido número 100 con La Celeste. Suárez podría medirse a España, Portugal o Irán en la siguente fase, veremos quien se enfrenta a un equipo rocoso como es el de Tabárez.

Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué (España): Tres pilares en la columna vertebral de 'La Roja' e intocables para Fernando Hierro. España ganó por la mínima a Irán, que puso el autobús durante los noventa minutos y no pudimos ver demasiado en acción a los protagonistas del Barça. Un solitario gol de Diego Costa despejó el camino para la selección, que tiene pie y medio en las eliminatorias de octavos.

Luis Suárez y Jordi Alba (Foto: Noelia Déniz)

Yerry Mina (Colombia): De no contar en el primer partido a ser el héroe que abrió el marcador en el segundo con un cabezazo soberbio, así está siendo el Mundial para el central cafetero. Como una montaña rusa, Colombia ha salvado la primera vida ganando a Polonia por 0-3. Ahora, el rival es Senegal y solo un triunfo les llevaría a la siguiente ronda. Perder en la primera jornada contra Japón les puede apear de los octavos, veremos de qué son capaces.

Ivan Rakitić (Croacia): Una de las revelaciones del Mundial es la Croacia de Rakitić y Modrić, que se impuso con un contundente 3-0 a Argentina. La pareja que conforman los centrocampistas de Barça y Madrid pasó por encima de el combinado que dirige Sampaoli. El ex del Sevilla pudo convertir un tanto espectacular desde un tiro de falta pero el travesaño lo impidió. Los balcánicos ya están clasificados y serán primeros de grupo.

Lionel Messi (Argentina): Todo eran buenas noticias hasta que llegamos a este punto. Argentina perdió contra Croacia de forma estrepitosa y con todo un país detrás que no da crédito a lo sucedido. El juego de los sudamericanos está siendo nefasto y sin identidad. Leo Messi no se ha estrenado como goleador y ante los croatas pasó desapercibido y acabó frustrado. La buena noticia es que llegan a la última jornada con posibilidades: ganar a Nigeria y esperar que Islandia no gane o, al menos, salvar el average goleando a la selección africana en caso de empate a puntos.

Leo Messi y Argentina necesitan un milagro para seguir vivos en el Mundial | Foto: Noelia Déniz

Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti (Francia): Mbappé fue el protagonista de la segunda jornada ante Perú anotando el único gol del partido. Los galos ya tienen 6 puntos y son primeros de grupo, solo una carambola magistral les dejaría fuera del Mundial. Para los integrantes del FC Barcelona -Dembélé y Umtiti- esta es su primera participación en el campeonato más importante del fútbol. El central ya se ha convertido en intocable y junto a Varane hacen una pareja formidable en la defensa. Mientras que Ousmane fue titular en el debut de Francia pero contra los peruanos salió desde el banquillo en favor de Olivier Giroud.

Paulinho y Coutinho (Brasil): La canarinha estrenó el casillero de triunfos ante Costa Rica y con muchos apuros. Fue en el descuento cuando Brasil anotó los dos goles que le daban la victoria, en el 91' aparecía Coutinho para sumar su segundo tanto en el Mundial y Neymar lo cerraba en el 96'. Cou está siendo el líder de esta selección, tomando toda la responsabilidad en el centro del campo y en la línea de ataque de los de Tite. El empate contra Suiza les obliga a no perder en el último partido a Serbia si no quieren complicarse la vida. Paulinho también está siendo importante, ejerciendo de volante y stopper en momentos puntuales en los apoyos a Casemiro.

Phillippe Coutinho es el líder de Brasil y ya lleva dos goles (Foto: Noelia Déniz)

Marc André Ter Stegen (Alemania): La derrota contra México en el partido inaugural trajo a colación el debate de la portería alemana. El seleccionador Joachim Löw decidió poner a Manuel Neuer de titular en detrimento del arquero del Barça, una decisión incomprensible por el contexto. Neuer venía de una grave lesión y Ter Stegen estaba en un momento de forma espectacular. Sin embargo, la decisión está tomada y no parece que vayamos a ver al portero azulgrana en este Mundial salvo un contratiempo mayúsculo. Alemania se juega el pase ante Corea del Sur gracias a la agónica victoria ante Suecia con golazo incluido de Toni Kroos en la 2ª jornada, que salvó a su equipo de la eliminación en el descuento.

Thomas Vermaelen (Bélgica): La selección que dirige Roberto Martínez ha arrollado en sus dos partidos a Panamá (3-0) y a Túnez (5-2) y solo le queda enfrentarse a Inglaterra para decidir quién será primera del grupo G. En ella encontramos a un jugador del FC Barcelona como Vermaelen, que no pudo estar entre los convocados para el primer partido, pero que sí estuvo listo para en el encuentro ante Túnez. Sin embargo, el central todavía no ha debutado y se antoja complicado teniendo a Boyata, Aldelweireld y Vertonghen por delante en la rotación.