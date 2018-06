Takashi Inui, un samurái en octavos

Google Plus

El mundial de fútbol es el evento futbolístico más esperado del año. No solo para los aficionados, también para los jugadores. Uno de esos jugadores que tendrá la oportunidad de alzarse con el título es Takashi Inui, ex-jugador de la SD Eibar. El extremo japonés fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Real Betis justo antes de irse con su selección al Mundial de Rusia, donde se ha convertido en una de las grandes revelaciones.

El equipo oriental partía como una de las cenicientas del torneo. Un equipo con un juego plano, que no dió los resultados esperados en la ronda de clasificación. No obstante, el Mundial está lleno de sorpresas y la presencia de Japón en los octavos de final es muy llamativa por dos grandes razones. La primera de ellas es que el equipo de Nishino es el único combinado que pasó de la fase de grupos y que no es europeo ni americano. Por otra parte, los nipones son el primer equipo en haberse clasificado gracias al desempate del llamado fair play.

Una de las claves de la presencia de Japón en los octavos de final, es la calidad de Takashi Inui. En los tres partidos que ha disputado el jugador, ha sido titular en dos ellos, consiguiendo anotar el gol del empate a uno frente a Senegal. En los otros dos partidos, aunque la puntería no ha estado de su lado, sus actuaciones no han defraudado.A una buena actuación en la victoria ante Colombia, en su debut como mundialista, le siguió toda una exhibición ante Senegal.

Está claro que la seleccion de oriente no es una de las favoritas para alzarse con el trofeo final. No obstante, el Mundial es impredecible, siendo la eliminación de Alemania un gran ejemplo de ello. Japon puede hacer historia y alcanzar por vez primera los cuartos de final de una Copa del Mundo.