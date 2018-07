El futuro de Javi Noblejas se aleja del Rayo

Google Plus

El Rayo Vallecano ya se encuentra en Marbella concentrado, y han pasado el primer test de pretemporada in extremis contra el Bristol City gracias a un gol de Álex Moreno. Pero Míchel ha aprovechado el partido para repartir minutos entre toda la plantilla desplazada hasta Málaga, tanto canteranos como integrantes del primer equipo. Aunque no todos los jugadores del conjunto de Primera División están presentes, como adelantaba Unión Rayo hace unos días, Javi Noblejas no se encuentra junto al resto de sus compañeros.

Javi Noblejas no se encuentra en Marbella

Precisamente la no concentración del lateral aumenta los rumores que le colocan fuera del club vallecano. Noblejas fue adquirido en propiedad por el Rayo Vallecano en los compases finales del mercado estival de la pasada campaña, aunque no disputó ningún minuto con los madrileños, pues fue cedido al Córdoba.

En el equipo andaluz no ha vivido su mejor temporada. En una campaña muy complicada y agónica para los blanquiverdes, Noblejas no tuvo el protagonismo que esperaba para volver al Rayo Vallecano con el escaparate suficiente como para hacerse con un hueco importante en el equipo, pues tan sólo jugó dos partidos.

Javi Noblejas posando para el Rayo Vallecano | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Actualmente la banda izquierda de Vallecas se encuentra cubierta, al menos por el momento. En primer lugar se encuentra el dueño del flanco izquierdo, Álex Moreno, el jugador de campo al que Míchel más minutos ha dado durante la última temporada, rindiendo a un gran nivel. La salida del catalán no se descarta, pero aún sigue bajo las órdenes del club madrileño. En segundo lugar se encuentra Akieme, el joven canterano que viene pisando los talones y con las ganas de demostrar que no es una simple promesa, que puede brillar en su club. Y el tercero en discordia parece Noblejas, que tras haber intervenido 45 minutos en el partido de entrenamiento contra el Rayo Majadahonda, probablemente esté buscando nuevo destino al no contar para el técnico, ya que tampoco viajará a Egipto para enfrentarse al Pyramids FC.