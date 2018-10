Guía VAVEL Girona FC 2018/19: con la base de la temporada anterior

El día 4/6/2017 se hizo realidad el sueño del anisado ascenso que con tanto ímpetu se persiguió. La temporada del debut fue un éxito rotundo ya que el papel que hicieron los pupilos de Pablo Machín fue de matrícula de honor: se consiguió una décima posición. Además quedarán para la historia el meritorio empate de la jornada inaugural (2-2) contra el Atlético de Madrid, el empate en el Wanda Metropolitano o la flamante victoria en Montilivi por 2-1 ante el todopoderoso Real Madrid.

Pero ahora, en las arcas de Montilivi se está trabajando para confeccionar una plantilla de garantías para la próxima campaña 2018/19. Ante la marcha del entrenador Pablo Machín con destino a Nervión (Sevilla FC), el club ha contratado a Eusebio Sacristán. Por lo tanto, no será un cambio radical pero sí bastante notable. Todo parece indicar que el mítico 3-5-2 con el que el Girona ha tocado el cielo ya tiene fecha de caducidad y lo reemplazará el 4-3-3 del técnico vallisoletano.

Su idea de juego tampoco se aleja demasiado de la anterior, ya que tiene matices como tener la posesión del cuero el mayor tiempo posible. La línea de tres atrás desaparece para poblar más el centro del campo y los laterales continuarán siendo largos. Principalmente el Girona perderá un poco la esencia del juego directo que tanto lo caracterizaba para poseer un mayor control del partido.

Bajas

A diferencia de veranos pasados, en este mercado no está habiendo tantas marchas de jugadores. Todos los cedidos han vuelto a su club de procedencia: es el caso del delantero Olunga Ogada, Douglas Luiz, Pablo Maffeo o Aleix Garcia, aunque con él se ha renovado nuevamente la cesión. La baja del carrilero diestro es sin duda la más sensible ya que su aportación los últimos años fue excelente. Tampoco continua el mítico capitán, Eloi Amagat, que no ha renovado y ha firmado un nuevo contrato con el New York City de la Major Soccer League (MLS). Por último, el mediocentro que volvía de su cesión al Almería (Liga 123), Rubén Alcaraz, ha sido traspasado al Real Valladolid por un millón de euros, más medio millón en variables.

Altas

En el apartado de incorporaciones, el club ha efectuado dos opciones de compra: es el caso de Marc Muniesa (Stoke City) y Johan Andrés Mojica (Rayo Vallecano).

Además, se ha incorporado al extremo inglés Patrick Roberts, cedido procedente del Manchester City.

Se especula que se han invertido unas cantidades cercanas a los diez millones de euros por dos piezas que se espera que sean claves en esta nueva campaña. El director deportivo, Quique Cárcel, ha hecho referencia a la dificultad del mercado al tratarse de año de Mundial, pero ha confirmado que como mínimo van a llegar entre tres y cuatro caras nuevas.

En la portería han echado el cerrojo Bounou y Iraizoz, en el eje de la zaga Eusebio cuenta con cinco integrantes: Muniesa, Bernardo, Ramalho, Juanpe y Alcalá. Los laterales tampoco parecen una necesidad ya que en el zurdo están Planas y Mojica (más Muniesa) y en el diestro están Aday (más Ramalho y Porro).

En el medio del campo sí que se está buscando en distintos perfiles. Pere Pons junto a Timor ocupan el pivote, Aleix y Granell son los interiores. Probablemente se busque alguna alternativa; suena Brahim Díaz y Zinchenko, del Manchester City. Al jugar con una línea de tres arriba, el Girona prácticamente no tiene extremos o jugadores de banda, solamente se encuentran Borja García, Portu y Coris (quien no tiene la continuidad garantizada).

Por lo tanto, se busca algún que otro perfil en la posición donde el extremo Patrick Roberts del Manchester City interesa mucho. La punta de ataque parece bien cubierta con Stuani y el Choco Lozano, aunque no se descarta nada.

A falta de fichajes, los jóvenes del Peralada-Girona "B" han dado un paso al frente. Varios integrantes del filial están disputando la pretemporada con el primer equipo. Son los casos del portero Marc Vito, el central Èric Montes, el lateral/extremo Pedro Porro, el banda Yohan Andzouana y el delantero Kévin Soni. Sus actuaciones están siendo excelentes, de manera que serán una buena alternativa durante la temporada.