El novato buscará dar la campanada

Contra todo pronóstico la SD Huesca logró la temporada pasada el ascenso a la máxima categoría del fútbol español practicando un gran juego durante todo el curso. El club oscense partía con uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría aunque no fue impedimento para lograr el hito del ascenso que se materializó el día 21 de agosto en el estadio "Ángel Carro" de Lugo. El entrenador Joan Francesc Ferrer "Rubi" fue quien lideró el proyecto del club la temporada pasada. El técnico de Vilasar de Mar anunciaba al acabar la temporada que no continuaría al frente de la entidad azulgrana. La directiva contrató al ex guardameta que jugó precisamente en el Huesca o Atlético de Madrid entre otros, Leo Franco.

A priori el portero titular el domingo será Axel Werner. El portero argentino se encuentra en calidad de cedido por parte del Atlético de Madrid y es uno de los jugadores con más proyección de todo el campeonato con tan solo 22 años que ya disfrutó de algunos minutos durante la temporada pasada.

Para el centro de la zaga la SD Huesca cuenta con 3 centrales de primer nivel como son el gallego Pablo Insua, Xabier Etxeita y el portugués Rubén Semedo. Los 3 han sido importantes en equipos de primer nivel como lo son el Villareal CF, el Athletic Club o el Schalke 04. Casi con total certeza el lateral izquierdo será para el experimentado Luisinho mientras que el derecho será ocupado por Akapo o por Miramón.

En la sala de máquinas los jugadores más destacables son Lluis Sastre y Damián Musto. Para la posición de enganche el club cuenta con jugadores de gran nivel como Melero o Moi Gómez que ya fueron de vital importancia la temporada pasada. La mejor opción para el carril derecho es la del turco Gurler mientras que en el extremo izquierdo los jugadores más peligrosos son Gallar y Ezequiel Ávila.

El encargado de anotar los goles será Juan Camilo "Cucho" Hernández quien ya dejó grandes sensaciones la temporada pasada.