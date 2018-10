Rulo: "Vengo a ganarme la titularidad y a trabajar día a día"

Raúl Prieto, conocido futbolísticamente como Rulo, llega a Santander para competir con Julen Castañeda, auténtico dueño y señor de la banda izquierda durante las últimas dos temporadas. El valenciano cree que “la posición de lateral izquierdo está bien cubierta" y asegura venir a Santander a ganarse "la titularidad, a pelear y trabajar día a día y a conseguir oportunidades para poder disputar partidos”.

Se trata de un jugador que puede ocupar las posiciones de lateral o extremo izquierdo. “De extremo jugué bastantes años en el Valencia o en el Olímpic de Xátiva”, afirma. Se define como un jugador muy rápido y que puede aportar muchas incorporaciones en ataque. “También en defensa puedo aportar mucho con la velocidad que tengo”, añade.

Llega a Santander cedido por la Agrupación Deportiva Alcorcón tras conseguir el ascenso la pasada campaña a Primera División con el Huesca. Resta importancia al hecho de no poder quedarse en el equipo madrileño. “El año pasado jugué pocos partidos y me han dado la oportunidad de seguir creciendo para que cuando vuelva a Alcorcón pueda demostrar mi verdadero nivel”.

Precisamente, el jugador ha pasado en apenas unos meses de poder jugar en la máxima categoría del fútbol español a incorporarse a un club de categoría menor. Rulo cree que “bajar ahora a Segunda B no es bajar a un club cualquiera. Estamos hablando del Racing, un equipo de Primera División”. Incide en destacar su gran experiencia vivida en Huesca donde aprendió mucho de sus compañeros "y este año quiero poner a prueba todo lo aprendido”, añadió.

Rulo se incorporaba a finales de la semana pasada y ya entrena bajo las órdenes de Iván Ania. Cree que su adaptación será rápida. “Soy un jugador al que no le cuesta entrar en el equipo a la hora de ponerme en forma. Yo estoy disponible y por las sensaciones que he tenido en los últimos entrenamientos puedo decir que me encuentro bien y es el míster el que tiene que tomar la mejor decisión para este fin de semana”, dice.

El último fichaje del equipo racinguista se muestra satisfecho por la buena acogida que ha tenido en el seno del equipo. “Me han dado la bienvenida muy bien. Me han transmitido, desde el primer momento, que son gente humana y sana”, señaló. Además, está convencido de que “este año será cuando ascendamos a Segunda División”.