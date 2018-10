Cuatro entrenamientos para preparar la visita al Extremadura

La plantilla del Granada CF descansa este martes también esta semana y será el miércoles cuando comience a preparar el partido de la cuarta jornada de Liga en Segunda División, en el que se va a medir al Extremadura, en el estadio Francisco de la Hera. El encuentro será el domingo 9 de septiembre, a partir de las 18:00 horas. Para ponerse a punto, los jugadores del Granada CF van a realizar cuatro entrenamientos.

El entrenador Diego Martínez y su cuerpo técnico han fijado la primera sesión de entrenamiento para el miércoles por la mañana, concretamente a las 10:00 horas, en la Ciudad Deportiva. El jueves, la plantilla del equipo nazarí volverá a entrenar en horario matinal, pero media hora más tarde, esto es, a partir de las 10:30 horas. El entrenamiento del viernes está fijado para las 10:00 horas y será a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva.

El sábado, día previo al partido, los jugadores del Granada CF cambian de escenario para entrenar y, como ha sucedido en las dos semanas anteriores, se ejercitarán en el estadio Nuevo Los Cármenes. La sesión de entrenamiento comenzará a las 10:00 horas y será a puerta cerrada. Está previsto que cuando finalice, el club informe de la lista de futbolistas convocados por el entrenador Diego Martínez para el partido contra el Extremadura.

De momento, en el Granada CF están pendientes de la evolución del delantero Rodri Ríos, que se lesionó en el partido contra el Lugo y no pudo entrar en la convocatoria para el siguiente partido contra Osasuna al no estar recuperado de sus molestias en el tobillo izquierdo. Rodri fue titular contra el Lugo y tuvo una buena participación durante la primera parte pero en el encuentro contra Osasuna no estuvo y su sustituto, Adrián Ramos, también tuvo un papel destacado y además anotó el primer gol de los rojiblancos.