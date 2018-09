Setién, indiferente ante el caso Roque Mesa

Tras el amistoso ante el Mérida, Setién hizo referencia a la decisión del Comité de Competición de la retirada de la segunda amarilla de Roque Mesa tras el enfrentamiento entre el jugador canario y el guardameta verdiblanco. “¿Qué voy a decir? Me parece muy bien, que miren si quieren a ver si pueden impugnar el partido también. En los despachos, desde luego, nos han ganado. Si quiere que le diga la verdad, todavía no he visto la jugada porque ya me la habéis contado desde tantos lados…”, declaraba el míster bético a los medios de GOL TV.

Este miércoles a posteriori de las quejas presentadas del club de Nervión que aportó una prueba videográfica, el Comité de Competición decidió quitar la segunda amarilla que mostró el colegiado Gil Manzano a Mesa, ya que se considera que “en efecto, se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto” en la redacción del acta. “Del visionado de las imágenes se observa que el jugador amonestado, si bien se desplaza en dirección del portero rival, no lo hace con tal contundencia como para interpretar que se interpone en su avance. Más bien al contrario, se concluye que es el portero adversario quien se echa encima del jugador amonestado, derribándole”. Dicha decisión ha causado aún más polémica si cabe, sobre todo por parte de los aficionados sevillistas, que incluso piden firmas para repetir el partido o impugnarlo.

En la secuencia completa se muestra cómo Roque Mesa es quien decide obstruir el saque del portero y luego Pau López, al ver las intenciones del canario, cambia de dirección y se produce el choque entre los dos, cayendo ambos. Es posible que el Comité sólo haya analizado la secuencia final de la jugada, aportada en vídeo por la entidad nervionense, y no la acción en su total integridad.