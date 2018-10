Oportunidad de debut para los nuevos

Pablo De Blasis y Marc Cucurella han sido los dos últimos en incorporarse a los entrenamientos dirigidos por Jose Luis Mendilibar.

El jugador argentino, procedente del Mainz 05 alemán, ya debutó en el amistoso frente al Toulouse francés, y lo hizo con gol incluído, cuando en el minuto 26 de partido batió a Goicoechea para adelantar a los armeros; finalmente, el resultado final favoreció a los locales, por 2 goles a 1.



En ese mismo partido disputó también sus primeros minutos el ex del FC Barcelona B, Marc Cucurella. El catalán se posicionó en la posición de lateral izquierdo en el verde, ocupando así su posición natural. Un debut que sirvió para ver el estado de forma de ambos jugadores.



Pablo De Blasis llega por un traspaso de 2M€, mientras que el catalán Cucurella aterriza en Eibar para una temporada, en calidad de cedido. La temporada pasada, el argentino de 30 años disputó un total de 33 partidos (25 de Bundesliga, 3 de DFB Pokal y 5 partidos amistosos) , marcando 7 dianas (5 en Bundesliga y 2 en partidos amistosos) y dando 3 asistencias. Su nuevo compañero en la SD Eibar, Marc Cucurella, de 20 años, jugó 39 partidos con el FC Barcelona B la temporada pasada, aportando 1 gol.



Llegan bien rodados ambos jugadores, con mucha carga de partidos la temporada pasada, por lo que tendrán mucho que demostrar. Sin embargo, si hubieran sufrido lesiones de gravedad la anterior campaña la historia cambiaría; no sería lo mismo, ya que se quiera o no, lesiones duras y largas se acaban pagando. Llegan con ganas de dar muchas alegrías a la afición, con ambición e ilusión.



Desde la directiva se ha confiado en estos dos jugadores porque se cree que van a impulsar al equipo, que van a hacerlo crecer; juventud y veteranía juntas, un popurrí muy sabroso. Ahora la única duda que puede existir es si Mendilibar introducirá a alguna de sus dos últimas piezas en el once inicial o no frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano el próximo fin de semana.