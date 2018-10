Atlético de Madrid - SD Eibar: puntuaciones Atlético de Madrid; jornada 4 LaLiga Santander

Nuevo pinchazo de los hombres de Diego Pablo Simeone, que ven escapar dos puntos frente a un Eibar muy disciplinado, que supo aprovechar la falta de contundencia de los rojiblancos, que deberán de olvidar el pobre inicio de liga en la Champions League este mismo martes, cuando viajarán a Francia para enfrentarse al Mónaco de Radamel Falcao.

Cinco punto de doce posibles lleva conseguidos el equipo colchonero, que llegó a recibir pitos desde la grada del Metropolitano, debido a un empate, que bien pudo acabar en derrota de no ser, paradójicamente por contar con una de las mejores plantillas de su historia, por un canterano.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Diego Simeone

4|Previsible e incomprensible. Fue silbado por el cambio del que estaba siendo el jugador más acertado del encuentro, Rodri, haciendo la sustitución de manual sin tener en cuenta las sensaciones de los jugadores. Permanece en su idea de poner a Saúl atrasado donde no tiene trascendencia. No se animó con un tercer cambio ni dando entrada a Gelson Martins para ensanchar el juego y hacerlo más eléctrico. Acertó poniendo a Garcés, pero pudo costarle caro si el chaval no tiene esa iluminación al final.

Jan Oblak

5| Sin complicaciones. Nada pudo hacer el esloveno en el gol de Sergi Enrich ni en todo el encuentro. Las veces que le llegaron se mostró concentrado, pero las exigencias a las que se vio sometido fueron mínimas. Mañana plácida en la que lamentará, quizá como única pega, no haber despejado más lejos el centro de De Blasis que acabó en el gol en contra.

Juanfran

3|No puede ser titular. El lateral español no reúne a día de hoy el estado de forma que se le requiere a un jugador titular en un aspirante al título. Frente al Eibar se mostró errático, intrascendente en el juego y sin ningún tipo de buenas sensaciones. Como colofón a su mal partido, fue en un despiste suyo en el que De Blasis puso el centro para el gol de Sergi Enrich, sacándole los colores al lateral derecho rojiblanco. Sorprendió su producción ofensiva que fue absolutamente nula, sin doblar jamás a una banda que, al jugar con un mediocentro como interior (Koke), necesita un lateral que apure línea de fondo y desequilibre constantemente. Se necesita a Arias para mejorar el ataque en el flanco diestro

José María Giménez

4,5|Falló en el gol. Dejó un hueco entre Oblak y Enrich que acabó en el gol del Eibar pese a la tranquilidad mostrada en todo el encuentro. No consigue dejar su portería a cero la dupla con Godín, dejando en evidencia la concentración del uno de los muros del pasado Mundial de Rusia, que no parece cerrar bien los encuentros. En labores de salida de pelota, Godín dio un paso al frente mayor que él, dejando su actuación en más conservadora que la de su compatriota pero de menor relevancia y lucidez.

Diego Godín

5|Desconexión. Parece lejos del nivel al que tiene acostumbrado. Aparenta durante gran cantidad de los minutos, seguir siendo ese jefe de la defensa, con su jerarquía y galones habituales, pero de pronto sufre lagunas como la que le costó el gol del equipo madrileño. Dejó escapar la marca de Enrich en el gol, que remató a placer un balón en el área pequeña, de esos que antes Godín mordía para sacar el cuero de esa zona. Su entendimiento con Giménez debería haber evitado ese tanto, pero ese momento de desconexión mental, puede costarle la temporada a los colchoneros. De su estado de forma dependerá el devenir de los rojiblancos.

Filipe Luis

4|Falto de contundencia. Estuvo todo el encuentro dejándose llevar, siendo víctima del dominio del equipo y sin ser un arma afilada por el costado zurdo donde se le exige que llegue a línea de fondo con mayor precisión y frecuencia. En su competencia con Lucas, no le beneficia mostrarse tan permisivo en los centros laterales como el que provocó la asistencia del gol del Eibar, limitándose a mantener posición en la marca de su par. Necesita asentar su sociedad con Lemar, el cual es propenso a caer al centro de jugada, hecho que el brasileño no aprovecha para ser un puñal y crucial para el ataque. Defensivamente dejó que desear en todo el partido.

Rodrigo Hernández

6|Serio y disciplinado. El público sabe de su importancia y por ello mostraron su desaprobación con el cambio del joven pivote colchonero. Un 94% de acierto en el pase en lo que va de campaña le avala, y contra el Eibar volvió a dar una clase de elegancia y determinación al cruce, sentido táctico, eficacia en el pase en corto y jerarquía en sus movimientos con el balón. Cambiado en el minuto 70, falló dos pases de 56 intentado contra el equipo de Mendilibar, y con su marcha del campo llegó el gol de los visitantes, debido al hueco dejado en la medular, donde Saúl y Koke necesitan de alguien de las características físicas de Rodri para crear una tela de araña en la zona central que se antoja imprescindible para el esquema del equipo del Metropolitano. El futuro del club es de este chico de 22 años que volvió a dar una clase de fundamentos futbolísticos y de lo que es un pivote completo.

Saúl Ñíguez

4,5|De más a menos. No juega en la posición que mejor explota sus virtudes. En zona de creación de jugada, se le ve alejado a de las zonas de peligro donde puede imponer su llegada y físico. Empezó acertado en el juego combinativo y en eficaz en el pase, pero se diluyó en la segunda mitad, siendo uno de los que más acusó el cansancio. Necesita ser más un mediapunta que un pivote, donde se convierte en un jugador mediocre y no marca diferencias, urge ponerle más cerca de la frontal del área para que se asome a la portería.

Koke Resurrección

4,5|Irregular. No estuvo acertado en el pase en corto como suele estarlo el centrocampista colchonero, que alternó algún pase meritorio a Costa y Griezmann pero que el la tónica general no se consiguió ubicarse del todo en el césped, intentando aparecer por varias zonas del terreno de juego sin demasiado acierto en sus decisiones, provocando pérdidas y falta de clarividencia en las acometidas rojiblancas. Debe mejorar sus prestaciones o el equipo notará en exceso su falta de verticalidad jugando en banda, donde no contó con la ayuda de Juanfran para producir en la derecha del ataque. Llegó tarde a zonas que acostumbra a cubrir con éxito como los rechaces en la frontal.

Thomas Lemar

5|A cuentagotas. El francés fue el primer cambio del Cholo pese a sus constantes intentos por generar desequilibrio en banda izquierda durante el primer tiempo. Voluntarioso y tratando de influir, parece adaptado al juego del equipo pero su falta de constancia frente al Eibar le convirtió en ocasiones en un mero espectador, incapaz de llegar a zonas de verdadero peligro. En estos partidos se le pide que sea una solución.

Diego Costa

4|Aislado. Hizo la guerra por su cuenta y no se asoció con éxito con sus compañeros, pese a aportar su habitual garra y pelea. No contó de excesivas ocasiones, salvando un tiro que le sacó el espectacular Dimitrovic, que no le permitió, al igual que la zaga armera, tener premio a su trabajo. Se le exige mayor rigor táctico y más acierto en sus aportaciones, tal y como ha demostró en la Supercopa de Europa. Primera parte para olvidar.

Antoine Griezmann

5,5|Líder frustrado. Tuvo buenas sensaciones, se le vio entonado y queriendo llevar las riendas del conjunto, sin esconderse en ningún tramo de encuentro. Se le exige ese liderazgo, pero mayor determinación en metros finales. Bajo a recibir en varias ocasiones para tener mayor relevancia, sobre todo en e primer tiempo, cosa que el equipo agradeció. Dimitrovic le desquició en las que tuvo y quiso meterse hasta dentro en cada balón que pasó por sus botas, sin emplear su gran disparo en largo, recurso que podría haber sido útil. Necesita afinar puntería.

Ángel Correa

5|No fue el revulsivo. Salió como primer recurso para destacar el ataque y no consiguió aportar su fútbol desequilibrante pese a intentarlo en multitud de ocasiones. Estuvo bien tapado y no logró imponer su velocidad pese a los momentos de espacios y cansancio del Eibar, haciendo que en ese contexto debiera haber sido determinante. Fallón como no suele estarlo saliendo desde el banquillo

Borja Garcés

7|Salvador. Derechazo inapelable del canterano rojiblanco que hizo justicia en el luminoso, rascando un punto para su equipo en el último minuto de partido. Héroe de la jornada para el Atlético que tiene en este chico de 19 años a un futbolista que puede desatascar encuentros y hacerse un hueco entre el elenco de estrellas colchoneras. Trabajador y gol de oficio tras recoger un rechace que parecía intrascendente para convertirlo en un punto de oro.