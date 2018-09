La SD Eibar vence e ilusiona

Tras dos partidos con muy buenos resultados, volvía la ilusión de los aficionados a Ipurua. El partido se postulaba clave para ambos equipos. El Leganés, con solo un punto de 12 posibles, necesitaba los tres puntos para alejarse de la zona roja. Por otra parte, los hombres de Mendilibar, más arriba en la clasificación, tenían como objetivo seguir con la buena dinámica de estas últimas jornadas.

Al contrario de lo que pasó en el derbi guipuzcoano, el partido empezó con bastante menos ritmo.Aun así, una falta cerca del área pepinera provocó en primer córner del partido, o lo que es lo mismo, una ocasión de lujo para el Eibar. Los de Mendilibar dominaban claramente la posesión del balón, pero no con excesivo peligro.

Los minutos pasaban y la dinámica del partido no parecía cambiar. Los madrileños se defiende del peligro armero, limitándose a salir a la contra. Uno de los hombres claves para cortar esas contras fue Gonzalo Escalante, muy preciso a la hora de robar el balón.

Apenas habían pasado 20 minutos del comienzo del partido, cuando apareció la polémica con el trio arbitral. Después de una buena jugada armera que acabó en el travesaño, Orellana era derribado en el área pequeña, lo que la afición entendió como penalti. No obstante, el colegiado andaluz no pitó nada.

El partido no pintaba mal para los intereses armeros. El Leganés no tenía demasiado protagonismo, aunque tuvo alguna ocasión clara. Una de las más claras tuvo lugar al minuto 30 de partido. Remate magistral de Guido Carrillo, el cual no fue gol gracias a la muralla serbia, Marko Dmitrović. A medida que pasaban los minutos, el ritmo de juego fue disminuyendo, principalmente por las condiciones climatológicas. Aunque se efectuó una pausa a los diez minutos de acabar la primera mitad, el conjunto de Mauricio Pellegrino no parecía tener nuevas ideas. El colegiado andaluz añadió un minuto extra, llegando hasta el 46.

La segunda mitad tenía de ser un punto y aparte para ambos equipos. Después de unos descafeinados 45 minutos, los dos clubes debían de mostrar sus mejores bazas si de verdad querían optar al triunfo. Muchas de las esperanzas armeras estaban puestas en de Blasis, aunque no estuvo fino.

Después de una buena jugada por la banda izquierda, Kike García remataba a bocajarro de cabeza, aunque el balón se fue directamente al travesaño. La defensa del Leganés no anduvo fina y Kike García aprovechó para poner el primer gol en el marcador. Minuto 52 y la SD Eibar ya estaba por delante. El gol cambió la actitud de ambos equipos. El Leganés era el equipo que debía de llevar la iniciativa. Si el resultado no cambiaba, los pepineros se mantienen en la última posición con solo 1 punto de 15 posibles. Pellegrino no tardó en hacer su labor, haciendo dos sustituciones en apenas 10 minutos. La afición armera enloqueció. Con resultado actual, el equipo se alzaba hasta la octava posición .

Poco después , se producía el cambio que todo el mundo estaba esperando Fabián Orellana volvía tras su lesión en el derbi frente a la Real Sociedad. El chileno tenía la oportunidad de jugar los 20 últimos minutos.Poco después , Kike García abandonaba el terreno de juego dejando paso a Joan Jordán. Aires nuevos para intentar cerrar definitivamente el partido. El match se iba poniendo cada vez más interesante. El Leganés, consciente de que necesitaba al menos un gol, se fue al ataque. Por otra parte, la SD EIbar dejo el juego de asociación que había mostrado en la primera mitad, para tener alguna que otra ocasión a la contra.

Mendilibar, más "tranquilo" que en otros encuentros, no quería arriesgar. Los pepineros no crearon demasiado peligro. Cuando quedaban dos minutos para finalizar el encuentro, se producía una mala noticia para el staff de Mendilibar. Bote dejaba el terreno de juego, motivado por unas molestias en el tobillo derecho. Triple silbido y final. La SD Eibar consigue una victoria que sabe a oro. Tres puntos más que les permite situarse en la octava posición en la tabla clasificatoria.