El Eibar cae ante un efectivo Sevilla

El fútbol volvía a Ipurua apenas una semana después del duelo frente al Leganés. En este caso, el rival era el Sevilla FC, reforzado gracias a la victoria cosechada frente al Real Madrid. Los hombres de Mendilibar no debían especular, siendo este un partido vital por los intereses finales de los armeros.

Rotaciones en el once

Una de las noticias más sorprendentes en la previa del partido, fue la baja en el once inicial de Pablo de Blasis, uĺtimo fichaje de los armeros. El argentino había jugado de titular las tres últimas jornadas, alternado su puesto en ambas bandas. Bien es cierto que el nivel del argentino no está siendo el esperado, aunque un jugador de su calidad puede ser indispensable para un equipo como el Eibar.

Comienzo eléctrico

Los primeros instantes del partido comenzaba bien para los aficionados armeros. No se había llegado al minuto 2, cuando Pablo Hervías disparó desde fuera del área, lejos de la portería de Vaclik. No obstante, los vascos dominaban la posesión del balón, forzando dos saques de esquina en los primeros ocho minutos del partido. En uno de esos lanzamientos desde la esquina derecha, Orellana logró enlazar un remate que salió rozando la escuadra del portero checo.

No pasó casi tiempo y los de Nervión no tardaron en reaccionar. Al minuto 11 de partido, un mano a mano de Sarabia metió miedo a los aficionados de Ipurua. Dmitrovic no falló y logró mandar la pelota lejos de su portería, concediendo así el primer córner para los de Machín. Con el paso de los minutos el ritmo del partido fue disminuyendo, aunque el dominio del Eibar seguía siendo evidente.

Pese a las innumerables bazas ofensivas de ambos equipos, no eran capaces de perforar la portería rival. Gran culpa de ello fue del portero armero, el cual salvó dos ocasiones claras de gol en los primeros 30 minutos. Ambas de Pablo Sarabia, el hombre más activo de la primera mitad.

Los últimos 15 minutos de la primera mitad no tuvieron demasiada trascendencia en el partido, principalmente por las abundantes faltas de ambos equipos. Sí que es verdad que el Sevilla se fue activando, aunque no lograron ninguna ocasión de peligro. Todo se iba a dejar para los últimos 45 minutos.

Encajar nada más empezar

La segunda mitad se postulaba interesante para los espectadores. Ambos equipos necesitaban el gol que les permitiera adentrarse en el marcador, aunque ningún equipo quería arriesgar en exceso. El ansiado gol no tardó en llegar. Un minuto después del pitido inicial, André Silva remataba a bocajarro después de un buen centro de Jesús Navas. Un jarro de agua fría que enmudeció Ipurua.

Sin tiempo de reacción

Los hombres de Mendilibar debían de meter una marcha para poner el empate en el marcador. Los nervios estaban presentes en el equipo de casa y eso se notaba. Al minuto 55 de partido, una falta a favor del Sevilla provocó la protesta de aficionados y jugadores. El árbitro amonestó Orellana y verbalmente a Mendilibar.

El Eibar no pudo reaccionar. Al minuto 59 de partido, una mano de los defensores armeros provocó penalti favorable a los de Machín. Banega no falló, poniendo el 0-2 en el marcador. Un resultado injusto teniendo en cuenta lo que se había visto en la primera mitad.

Minutos accidentados

Lo más sorprendente de la segunda mitad tuvo lugar fuera del terreno de juego. La grada de los aficionados visitantes se desplomó, con algún herido leve. Esto hizo que el partido se detuvtiera, reanudando el juego siete minutos después.

Esta pausa obligada le sirvió a Mendilibar para hacer sus dos primeros cambios del partido. Joan Jordán y Charles entraron al terreno de juego, sustituyendo a Kike García y Sergio Álvarez. La SD Eibar seguía dominando, pero sin demasiado peligro.

Impotencia armera

Alrededor del minuto 75 de partido, se produjo una de las jugadas más polémicas del partido. Orellana cayó derribado dentro del área pequeña. El colegiado dejó seguir la jugada, manteniendo su decisión después de consultar con el VAR.

Como ha ocurrido durante todo el partido, la SD Eibar dominaba claramente la posesión. No obstante, las ocasiones brillaron por su ausencia en la segunda mitad. Orellana fue uno de los jugadores más activos, pero la defensa sevillista le supo defender, anulándolo durante los últimos 45 minutos.

Cuando el electrónico marcaba el minuto 96, Éver Banega se sacó de la manga un tremendo disparo desde fuera del área, poniendo el momentáneo 0-3. Los armeros tuvieron alguna ocasión para marcar, pero no fue hasta el último minuto cuando esto ocurrió. Joan Jordán enlazaba un rechace desde fuera del área para poner el definitivo 1-3.

El Sevilla FC se lleva los tres puntos de Ipurua, a pesar de que la SD Eibar ha sido bastante superior gran parte del partido. Los sevillistas supieron aprovechar los cuatro remates a puerta que tuvieron, logrando marcar en tres de ellos. Los de Mendilibar se vuelven de vacío con un 63% de posesión y con el doble de disparos que los hispalenses.