Luis Suárez: "En casa siempre se pierden dos puntos, no salvas uno"

El delantero del Barça sigue sin encontrarse con el gol, y no fue por dejar de intentarlo. Luis Suárez fue el mejor en los blaugranas en la primera parte, y tuvo dos ocasiones muy claras para haber desequilibrado la balanza. El 'charrúa' no dio por bueno el punto salvado en los últimos compases: "Jugando de local siempre se pierden dos puntos, no se gana uno. Hicimos méritos suficientes para llevarnos el partido, pero así son las circunstancias del juego. Ellos llegaron una vez en la primera parte y nos hicieron gol. Tuvimos varias ocasiones para poder convertir, fue injusto, pero así es el fútbol".

"No se puede depender de un jugador" Luis Suárez coincide con Messi en el que el Barça no puede depender de ningún jugador para sacar adelante los partidos, sobre todo en casa: "Está claro que a parte de tener al mejor jugador del mundo, no podemos depender de que entre Leo a solucionar las cosas, para algo estamos aquí en el Barcelona, tenemos muchos jugadores por méritos propios, por haber demostrado mucho en otros equipos, no depende sólo de que entren Leo o 'Busi', teníamos que haber ganado el partido antes de la entrada de ellos".

Aunque el nueve uruguayo no quiere saltar la voz de alarma, es consciente de que el equipo debe tener otra actitud en momentos determinados: "Te deja cierta precaución por resultados, por la actitud el otro día en Leganés o hoy en determinados momentos, pero eso es para hacer autocrítica, reflexionar y somos profesionales para asumir estas responsabilidades, estamos en el Barcelona", finalizó Suárez. El Barça afronta dos compromisos muy complicados lejos de su estadio antes del parón de selecciones. Primero en Londres ante el Tottenham y el fin de semana en Mestalla ante el Valencia. Se le acabaron los comodines al equipo de Ernesto Valverde.