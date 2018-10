Álvaro García: "Hasta que me empecé a entrenar no me creía que era 100% seguro"

Álvaro García, el fichaje más caro de la historia del Rayo Vallecano y tras un verano muy convulso en el que hubo muchas ofertas e incluso llegó a ser propiedad del Huesca, consiguió aterrizar en Vallecas. El jugador del equipo de la franja ha concedido una entrevista a Unión Rayo en la que ha hablado sobre sus primeras semanas en el conjunto madrileño. El extremo, que llegó y debutó frente al Atlético de Madrid, a pesar de encontrarse actualmente más en un rol de suplente, asegura que toda la competencia que tiene en su puesto es positiva, y dice encontrarse a gusto: "Por ahora bien, estoy adaptándome poco a poco. Estoy viviendo con mi novia aquí en Vallecas, hemos encontrado lo que queríamos y muy feliz." Además, afirma que el equipo le acogió con mucho gusto, aunque con quien mejor se lleva es con Dimitrievski, a quien ya conocía del Granada, y con el lateral Álex Moreno.

Álvaro García describe su angustia hasta llegar al equipo, y su aclimatación al Rayo Vallecano

Respecto a la afición, Álvaro ya conocía a los simpatizantes franjirrojos, y, además de compararla con la del Cádiz por la intensidad a la hora de vivir el fútbol, se muestra con ganas de dar alegrías a las miles de personas que acuden a la grada cada fin de semana: "En el estadio aprietan a muerte, ya lo viví como rival. Nos gusta mucho. Tenemos ganas de darles alegrías", apunta, aclimatado a todo el ambiente que rodea al equipo de la Avenida de la Albufera.

El fichaje más caro del equipo, que no siente presión por esa etiqueta, tuvo clara la decisión por el Rayo después de todo el interés que mostraron por incorporarle a sus filas. Tras muchas noches sin dormir, y con el Cádiz interponiéndose en su futuro, el extremo se veía jugando otro año en la categoría de plata. Pero después de muchas dificultades, así describe sus sensaciones tras confirmar su fichaje por el equipo de la franja, significando su primera temporada en la máxima categoría: "No me lo creía. Hasta que no empecé a entrenar no me creía que era 100% seguro. Me parecía imposible", recuerda.

Álvaro García tratando de llevarse un balón | Fotografía: La Liga

El sevillano también tuvo tiempo para reconocer durante la entrevista lo importante que es su padre tanto en su día a día como en el fútbol. Incluso retrocedió a sus orígenes: "Yo empecé en mi barriada jugando con mis amigos y mi padre. Después en la escuela de fútbol de Utrera. Y en el seno de una familia en la que se vive el fútbol y hay aficionados a todos los equipos, Álvaro no fue consciente de que podría dedicarse al deporte rey hasta que llegó a Cádiz.