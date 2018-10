Carlos Fernández con tres goles encabeza la primera goleada del Deportivo

El Real Club Deportivo de La Coruña y Elche en los primeros compases comenzaron con un ida y vuelta de ambos equipos, que buscaron adelantarse en el marcador. Los dos equipos no podían contar en la cita del viernes por la noche con sus delanteros goleadores, Quique tras su expulsión ante el Málaga por realizar una chilena y golpear al rival fue expulsado y el recurso para que el comité de árbitros retirase la tarjeta, fue desestimado y por lo tanto se perdió el partido frente al Elche, pero volverá para la siguiente jornada. Por parte del equipo ilicitano Sory Kaba, que se encuentra disputando los partidos internacionales con su selección, Guinea.

El primer gol que sube al marcador fue el tanto del sevillano Carlos Fernández, que se adelantó al primer palo, en un centro sacado por Carles Gil de córner, remata Carlos Fernández y José Juan toca el balón, pero no es capaz de despejarlo y tras golpear en el larguero, se introduce dentro de la portería. Ese fue el primero de los tantos del partido.

Tras este gol, el Elche intentó buscar igualar el marcador y con un fallido pase atrás de Carles Gil, el equipo ilicitano tuvo una gran ocasión que desperdició Xavi Torres, mandando al fondo el estadio su disparo, y así desaprovechó la ocasión clara que habría cambiado el partido por completo.

El Dépor ha sido el dueño absoluto del partido, en el que el Elche desde el primer minuto tenía claro cuál era su estrategia a seguir, salir a la contra y buscar las espaldas del danés Krohn Delhi y Edu Expósito, con pases a sus extremos para que pudieran nutrir de centros al delantero Benja.

En el minuto 63, otra vez el sevillano, tras dos recortes y uno de ellos con caño incluido, dispara engañando a José Juan, lo distrajo con un remate raso al primer palo y un minuto después, gracias a un resbalón de José Juan en el minuto 64, Carlos Fernández, el más listo de la clase, remató adentro para que se produjera el primer hat-trick en liga del Deportivo, que lo ha hecho Carlos Fernández, quien lleva cuatro goles en dos partidos y está mostrando un nivel altísimo.

Se produjeron tres cambios por parte del equipo herculino. Entró Borja Valle por C. Santos, que consiguió dos minutos después, marcar su primer gol este año en Riazor y poner el 4-0 en el marcador. También tuvieron sus minutos Somma, que entró en el lateral derecho por David Simón y Pedro Sánchez que sustituyó a la joya del encuentro, Carlos Fernández.

El Elche ha sido un equipo sumiso, al control unánime durante el partido del Deportivo que tendrá la semana que viene una visita complicada, como es la del líder de la Liga 1|2|3. El Deportivo por su parte visitará El Arcángel, en un partido complicado contra el Córdoba que no se parecerá en nada al del viernes por la noche. El equipo deberá seguir trabajando como hasta ahora para poder seguir cosechando victorias y seguir sumando de tres en tres. Se le complicará el once del próximo fin de semana, ya que Saúl sigue a un gran nivel, Edu Expósito ha aportado mucho al equipo y la semana que viene, con más jugadores recuperados, tendrá una cita complicada para sacar su once inicial. Una suerte para la Liga 1|2|3, una liga larga y complicada.