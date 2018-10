Anaitz Arbilla renueva hasta 2021

"Estoy feliz en el Eibar y me gustaría acabar mi carrera deportiva aquí". Éstas han sido las palabras más emotivas del defensa armero en la rueda de prensa que ha sido celebrada con motivo de la renovación del futbolista.



Anaitz estaba vinculado con la SD Eibar hasta 2019, pero tras ampliar el contrato por dos temporadas, el jugador finalizará contrato en 2021, si antes no lo vuelve a renovar.



“Creo que mi sitio está aquí. En este momento no me veía en otro club. Da mucha tranquilidad quedarte en un sitio que quieres y con el que te sientes identificado”, ha manifestado Arbilla.



“Nunca sabes lo que te puede deparar el futuro, pero para mí éste es el sitio idóneo. Me siento identificado con el club, con la gente, con los compañeros, con el cuerpo técnico. Un jugador lo que busca es sentirse a gusto para poder hacer su trabajo y competir”.



“Estoy plenamente agradecido a todo lo que rodea al club. Ojalá me queden muchos más años para poder seguir demostrando aquí mi fútbol. Ésta es una gran familia. En otros clubes hay una distancia entre trabajadores y el cuerpo técnico y jugadores que aquí no hay. Estamos mucho más cerca unos de otros y, siendo un club tan pequeño, te identificas con toda la gente. A mí me enorgullece poder estar tan a gusto, conocer a tanta gente y ser partícipe de ser uno más dentro del club”.



Anaitz llegó en la temporada 2016/2017 a las filas de la SD Eibar, procedente del RCD Espanyol. Si todos los pronósticos se cumplen, el futbolista navarro cumplirá cinco temporadas en Eibar y alcanzará esa cifra de campañas disputadas a la edad de 34 años. Así, tras haber disputado un total de 59 partidos de Liga y 3 de Copa del Rey hasta la fecha, Arbilla ha marcado un total de 3 goles con la zamarra armera. Además, estas últimas fechas, Euskal Selekzioa venció en Mendizorrotza a Venezuela, dónde el defensa no faltó a la cita.