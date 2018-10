El Alcorcón sigue intratable y ya es segundo

<p>Seis victorias, tres empates y solo una derrota. Estos son los números del <strong>Alcorcón </strong>en las diez primeras jornadas de liga. Los alfareros sumaron una nueva victoria en Santo Domingo, donde tan solo han dejado escapar un empate en lo que va de temporada. El rival esta vez era otro de los equipos más en forma del momento, el <strong>Granada. </strong>Los andaluces jugaron un buen encuentro pero se toparon de nuevo con la enorme solidez defensiva del equipo menos goleado de la categoría.</p> <p><span style="font-size: 22.8px;"><b>Primer tiempo trepidante</b></span></p> <p><span style="font-size: 22.8px;"><small>Ninguno de los dos técnicos sorprendió con sus onces iniciales. <strong>Sangalli </strong>no se recuperó de sus molestias y su puesto lo ocupó <b>Álvaro Peña, </b><strong>que volvía así a la titularidad en liga seis jornadas después.</strong> Precisamente sería el jugador bilbaíno el protagonista de la primera ocasión del partido con tan solo dos minutos jugados, aunque <strong>su disparo desde el borde del área se marchaba por poco.</strong> Seguiría intentándolo el equipo madrileño y poco después sería <strong>Bellvís </strong>el que estaría a punto de encontrar de nuevo a <strong>Peña </strong>con un peligroso centro. </small></span></p> <p><span style="font-size: 22.8px;"><small>Tardó en asentarse en el encuentro el <strong>Granada, </strong>ya que no encontró su primer acercamiento peligroso hasta el minuto 17 con un <strong>cabezazo desviado de Adrián Ramos. </strong>Pero el dominio seguía siendo para los amarillos y <strong>Nono no tardaría en responder con otra buena ocasión para su equipo.</strong> Ambos equipos bajaron transcurridos los primeros 25 minutos y el encuentro entró en una fase donde ninguno de los dos supo hacerse con el control del juego. Sin embargo, al filo del descanso llegó la mejor ocasión del encuentro, que corrió a cargo de <strong>Dorca. El centrocampista catalán conectó una gran volea desde la frontal del área que acabó rechazada por el travesaño de la portería nazarí.</strong> Finalmente se llegaría al descanso con el marcador inicial aunque con la mayor sensación de dominio y peligro por parte del <b>Alcorcón.</b></small></span></p> <p><big><strong>Dos jugadas clave en la reanudación</strong></big></p> <p>El primer cuarto de hora de la segunda parte iba a resultar determinante en el devenir del encuentro. En una jugada bastante desafortunada, <strong>Víctor Díaz vio la roja tras una dura falta sobre Nono. </strong>El capitán nazarí resbaló justo antes de la entrada y el árbitro no dudó en expulsarle viendo la peligrosidad de la jugada. Además, solo cinco minutos después el equipo visitante se encontraba con un penalti en contra por unas manos dentro del área de <strong>Álex Martínez, </strong>muy protestadas por todo el equipo andaluz alegando una posible falta anterior a la infracción. <strong>El encargado de lanzar la pena máxima sería Juan Muñoz, que no perdonaría marcando el 1-0</strong> con un penalti magistral que entraba por la escuadra de la meta defendida por <strong>Rui Silva. </strong></p> <p>Pese a la inferioridad numérica, el <strong>Granada </strong>no se rindió en ningún momento y tuvo ocasiones para igualar el encuentro, la más clara en el minuto 72 en un <strong>mano a mano de Rodri que Dani Jiménez conseguió salvar con la mejor parada del partido. </strong>El meta alfarero volvió a demostrar porque es el portero menos goleado de la Segunda División con una notable seguridad bajo palos. <strong>Los madrileños tuvieron sus mejores ocasiones al contragolpe,</strong> de nuevo en las botas de <strong>Peña,</strong> que tuvo un par de disparos peligrosos antes de encontrarse otra vez con el poste tras una gran asistencia de <strong>Borja Galán.</strong></p> <p>Los alfareros conseguirían dormir el partido en el tramo final sin permitir ocasiones claras de gol al <strong>Granada, </strong>que ya no pudo hacer nada para evitar su segunda derrota de la temporada.</p> <p>Con estos tres puntos, <strong>el Alcorcón alcanza los puestos de ascenso directo por primera vez esta temporada.</strong> Por su parte, el equipo andaluz se ve relegado a la tercera posición, justo por detrás del equipo madrileño.</p>