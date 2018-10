Previa Fútbol Club Barcelona-Real Madrid: un Clásico fuera de lo normal y sin tregua

Recibir al máximo rival siempre tiene cierto grado de emoción: supone poner el contador a cero y comenzar una lucha intensa desde el pitido inicial en la que algo más que tres puntos está en juego.

Con las altas expectativas que marcan la exigencia que requiere el dar otro golpe de autoridad en la máxima categoría del fútbol español, los participantes de este duelo de titanes pelearán por adquirir una subida de moral necesaria de cara a los retos más importantes que, ya fijados en el calendario, aprietan más de lo que está, una clasificación en la que las sorpresas continúan y en la que tiene que empezarse a anular el margen de error, a pesar de que todavía hay tiempo de reacción.

El orgullo de ser el equipo a batir está en juego en un partido en el que están puestos todos los focos de atención.

La obligación de mantener la regularidad y el objetivo de mejorar los registros conseguidos en las temporadas pasadas se unen y hacen presión. El Clásico es uno de esos partidos en los que las derrotas están más que penalizadas. Ganar es una obligación y la motivación juega un papel importante a la hora de dar el primer paso. La resignación no cabe en el diccionario de los grandes equipos que año tras año pelean por alzarse con los trofeos más ansiados de la temporada. Con factores revulsivos y rodeado del resto de aspirantes por el camino, las ganas de volver a conquistar una victoria resurgen a la vez que otros equipos pelean por seguir manteniéndose a flote.

El del domingo será un duelo titánico para que unos y otros demuestren que siguen practicando un fútbol atractivo, pero también tendrá algo de peculiaridad: será el primero sin la presencia de Cristiano Ronaldo y además, Leo Messi estará ausente. A los blancos les ha pasado factura la ausencia de su máxima estrella y efectividad personificada. El astro portugués puso rumbo hacia la Serie A el pasado verano en una operación que copó todos los focos de atención del mercado de fichajes y recaló en la Juventus, donde poco a poco está cogiendo rodaje para superar sus propios registros. Por otra parte, los azulgranas no podrán contar con su mejor guía y talismán. El delantero argentino estará ausente en uno de los mejores partidos que se pueden dar durante la temporada por lesión. En el último partido de la competición doméstica, Leo Messi salía del terreno de juego después de asistir y marcar en el partido disputado ante el Sevilla de Pablo Machín con una fractura de radio y los servicios médicos del club confirmaban los peores presagios: estará tres semanas de baja.

Será, sin duda, un duelo especial en el que ambos equipos deberán demostrar que saben sobrevivir sin sus mejores figuras. No habrá tregua.

Cristiano Ronaldo y Leo Messi en el último Clásico | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Cabeza arriba y a seguir defendiendo título

Pero a pesar de que el fútbol sea un deporte en el que estos palos ya están más que asumidos a pesar de que siempre te pongan a prueba, no hay tregua y la competición de la regularidad no conoce de frenos.

Después de que se entrara en una dinámica en la que ha estado muy presente la incertidumbre, algo ha pisado terreno en Can Barça para hacer que el chip se cambie. Con el empate firmado ante el Girona empezaba todo. Los blanquivermells plantaban las dudas en el feudo azulgrana. Con un reparto de puntos, la racha menos esperada tomaba color y dejaba en apenas cuatro jornadas tres empates y una derrota ante equipos como el Club Deportivo Leganés, el Athletic Club de Bilbao o el Valencia, que fueron capaces de sumar ante el vigente campeón y acentuaron más la obligación de revertir los errores llevados a cabo de cara a volver a lo alto de la tabla clasificatoria. La reacción llegó, tal vez un poco tardía, pero con contundencia. En la jornada 9, el Sevilla de Pablo Machín, que se colocó en la jornada anterior como líder momentáneo de la máxima categoría del fútbol español, pisó el Camp Nou sin ocupar el primer puesto de la tabla quedando desbancado por el Deportivo Alavés de Abelardo en medio de tanta sorpresa, y tras la victoria conseguida por los de Ernesto Valverde, quedaba relegado a un tercer plano.

Los azulgranas han reaccionado y lo han hecho empezando un mes importante y lleno de retos con el pie derecho. Ante la responsabilidad que se cierne sobre el equipo, que tendrá que sobrevivir a la ausencia de su máxima estrella, Leo Messi, la goleada conseguida ante los hispalenses resultó ser un soplo de aire fresco.

Ahora, el máximo rival acecha a pesar de estar inmerso en una situación crítica y el objetivo no es otro que el de prorrogar una buena racha y consolidar lo conseguido de cara a adquirir una subida importante y necesaria de moral.

Marc-André ter Stegen en el último Clásico | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

¿Sentencia condenatoria?

El Real Madrid llega tocado y a muy poco de estar hundido. Los blancos no terminan de aterrizar en la realidad y ya han superado la peor racha de su historia. Sumidos en el caos, han acusado las bajas de Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane y de haberse alzado con su tercer título consecutivo en la máxima competición continental, han pasado a poder acabar una jornada en octava posición, teniendo a su guía al borde del abismo, registrando, por segunda vez, otro mal comienzo en la competición doméstica.

Ante la falta de brillantez táctica, la esperanza está ceñida a una línea roja que cada vez se va haciendo más fina: el partido será una oportunidad más para revertir y evitar una destitución que ya empieza a sonar entre los aficionados y el ámbito mediático.

Habiendo firmado la peor racha de sequía goleadora de toda su historia con 481 minutos sin ver puerta, hay mucho que replantearse en el conjunto blanco. Por ello, después de la derrota registrada ante el Levante Unión Deportiva en el Santiago Bernabéu, donde el Levante sacó tajada con solvencia y gracias al peritaje del VAR, una vez más, decisivo, la victoria ante el máximo rival supondría una subida de moral más que necesaria para un equipo que ocupa en estos momentos la quinta plaza de la clasificación con 14 puntos, a cuatro de los de Ernesto Valverde, líder con 18.

Como soplo de aire fresco, la lesión de Leo Messi, siempre letal ante los madridistas y revulsivo más que esencial para los de Ernesto Valverde.

El Clásico de la jornada 10 será un partido emocionante y muy disputado en el que muchas cosas estarán en juego.

Karim Benzema en el último Clásico | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Los antecedentes

Ha pasado mucho tiempo desde que se disputó el primer Clásico de la historia del fútbol español. Fue el 17 de febrero de 1929 en el Camp de Les Corts y los blancos se llevaron la victoria con un 1-2 en el marcador. Mirando las estadísticas, vemos que el Fútbol Club Barcelona ha conseguido alzarse con la victoria en uno de los dos últimos partidos disputados en la competición de la regularidad. En el primero de ellos, jugado el pasado 23 de diciembre en el Santiago Bernabéu, fue un partido en el que el conjunto visitante hizo del dominio un monólogo, consiguiendo un 0-3 en el marcador. En el segundo, los de Ernesto Valverde consiguieron firmar un empate a domicilio, con un 2-2 en el marcador. Ahora, ambos equipos tienen la oportunidad de conseguir el favoritismo en uno de los duelos más seguidos a nivel nacional e internacional.

También es verdad que desde la temporada 2014/15, los azulgranas han conseguido hacer un monólogo de victorias, ya que en los últimos ocho partidos disputados en la competición doméstica, han logrado imponerse a los blancos.

Día o jornada Encuentro Resultado 25 de octubre de 2014 Real Madrid - Fútbol Club Barcelona 3-1 22 de marzo de 2015 Fútbol Club Barcelona - Real Madrid 2-1 21 de noviembre de 2015 Real Madrid - Fútbol Club Barcelona 0-4 2 de abril de 2016 Fútbol Club Barcelona - Real Madrid 1-2 3 de diciembre de 2016 Fútbol Club Barcelona - Real Madrid 1-1 23 de abril de 2017 Real Madrid - Fútbol Club Barcelona 2-3 23 de diciembre de 2017 Real Madrid - Fútbol Club Barcelona 0-3 6 de mayo de 2018 Fútbol Club Barcelona - Real Madrid 2-2

Ruedas de prensa

Ernesto Valverde: "Un Clásico sin Messi se hace diferente a la hora de prepararlo"

Ernesto Valverde en una rueda de prensa | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Después de dirigir la última sesión preparatoria de la semana, previa al próximo compromiso liguero, el técnico cacereño comparecía en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para valorar el próximo escollo que tendrán que superar para volver a lo alto de la tabla clasificatoria de la máxima competición del fútbol español.

Sobre lo que espera del rival, el Real Madrid, en el Camp Nou, Ernesto Valverde ha hablado sobre la mejor versión del conjunto liderado por Julen Lopetegui y además, ha dejado claro que esperan conseguir la victoria porque es lo único que vale en este tipo de partidos: "Son partidos que se juegan desde muchos puntos de vista. Venimos de hacer dos buenos partidos y tenemos este encuentro como colofón de la semana. Lo queremos hacer bien. La clave está en el juego porque ya sabemos cómo es el Madrid. Cuando está más herido es cuando más peligroso es. Me espero al mejor Madrid."

A sabiendas de que no podrá contar con una de sus mejores estrellas, el delantero argentino, Leo Messi, el técnico cacereño ha hablado sobre el once inicial que sacará mañana ante su máximo rival, pero no ha querido anticipar nada, teniendo en cuenta que es algo de lo que se está hablando continuamente y dejando como incógnita la posible titularidad de algunos jugadores como Rafinha, que ya salió en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, disputado ante el Inter de Milán de Luciano Spalletti: "Lo tengo decidido, pero no lo voy a anticipar. Rafinha hizo un buen partido, pero el de mañana es otro diferente. Hay que valorarlo."

Teniendo en cuenta que los blancos llegan estando inmersos en una situación delicada y que si pierden, Julen Lopetegui podría ser destituido, Ernesto Valverde ha hablado sobre lo que se esperan del rival y sobre las posibilidades de cara a la victoria: "No nos fijamos demasiado en la situación del Madrid. A la hora de preparar el partido, nos centramos básicamente en el rival, que tiene argumentos de sobra como para hacerlo bien. Tiene grandes jugadores y tienen muchos recursos. Es un grandísimo equipo. En el campo, los jugadores buenos aparecen más allá de las crisis."

Sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que será el primer Clásico que disputarán ambos equipos sin sus mejores estrellas, Ernesto Valverde ha comentado: "En algunos momentos, el Madrid ha estado brillante en su juego. A nivel de resultados están atravesando una mala racha, pero tienen argumentos suficientes como para superar la ausencia de bajas importantes. Todos tenemos que mirar hacia adelante. A nosotros nos pasó ahora con Leo. Tenemos que reconocernos a nosotros mismos en el juego porque nos hace fuertes. Un Clásico sin Messi se hace diferente a la hora de prepararlo. Tienes que cambiar algunas cosas, pero el equipo también lo sabe. Se hace un poco raro, pero no es problema y se tire para adelante."

Julen Lopetegui en una rueda de prensa | Foto de Chema Moya, EFE

El técnico del conjunto blanco ha comparecido en la sala de rueda de prensa de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, antes de dirigir la última sesión preparatoria de la semana, después de la cual viajarán hasta Barcelona.

El técnico vasco, cuyo futuro en el banquillo resulta ser una incógnita, ha hablado sobre las claves del partido que este domingo disputarán ante el equipo de Ernesto Valverde a partir de las 16:15 horas en el Camp Nou: "Las claves en un partido de este nivel son muchas. La primera es el fútbol, el jugar bien y por supuesto el tema emocional. Estoy centrado en ayudar a mi equipo en ganar mañana y nada más."

Sobre lo que se espera del rival, teniendo en cuenta que Leo Messi no estará en el partido habiendo sido descartado por lesión, Julen Lopetegui ha comentado: "Vamos a estar pensando en dar nuestra mejor versión al margen de que esté o no un jugador."

Sobre las informaciones que durante las últimas semanas se han difundido por los medios de comunicación, Julen Lopetegui ha sido claro: "Únicamente me centro en mi trabajo como entrenador. No estoy pendiente de lo que dice la prensa porque no me lleva a nada. Quiero y deseo ganar mañana y eso es todo lo que pudo decir."

Sobre la presión táctica del equipo y el planteamiento pensado para el partido de este domingo, el técnico del conjunto blanco ha valorado el nivel de sus jugadores: "El equipo está perfectamente para hacer la presión arriba. Hay muchas manera de jugar y mañana veremos lo que hacemos. Queremos darle una alegría a la afición y haremos todo lo posible para ello."

José María Sánchez Martínez, el encargado de dictar sentencia

Igual que la temporada pasada, el encargado de dictar la sentencia definitiva será José María Sánchez Martínez. Este colegiado de la máxima categoría del fútbol español, perteneciente al Comité de Árbitros de Murcia, volverá a asumir la dirección del primer duelo liguero disputado entre azulgranas y madridistas, ya que el Comité Técnico de Árbitros le designó para hacerlo también el pasado 23 de diciembre de 2017, cuando en el Santiago Bernabéu, el equipo dirigido por Ernesto Valverde se impuso con un 0-3 al entonces dirigido por Zinedine Zidane.

Nacido en Murcia en 1983, debutó en Segunda División B en la temporada 2010/11 y ascendió a Segunda División A un año después. Se estrenó como árbitro de Primera División en la campaña 2015-2016.

Según informa la Real Federación Española de Fútbol, el canario Alejandro Hernández Hernández será el encargado de estar en el VAR durante este partido.

Las convocatorias

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 de octubre de 2018

Al terminar la última sesión preparatoria de la semana y antes de comparecer en la rueda de prensa previa al próximo duelo liguero, el técnico cacereño, Ernesto Valverde, ha dado a conocer la lista de convocados. Para este encuentro, ha decidido convocar a los siguientes futbolistas: Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Denis Suárez, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Rafinha Alcántara, Jasper Cillessen, Malcom, Clément Lenglet, Jordi Alba, Munir El Haddadi, Sergi Roberto, Arturo Vidal y Juan Brandáriz.

Sergi Samper y Carles Aleñá han quedado fuera de esta lista por decisión técnica, al igual que lo han hecho Leo Messi, Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen, descartados por lesión.

Posibles alineaciones