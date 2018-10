Un Granada CF imbatible mínimo antes del descanso

La solidez defensiva del Granada CF de Diego Martínez es uno de los puntos fuertes del equipo. Los rojiblancos no destacan porque su juego sea de carácter defensivo, sino por el trabajo e implicación de todos los jugadores en esa tarea. Tan buena es la labor en la retaguardia del equipo nazarí y la colaboración del resto de futbolistas para evitar que los rivales generen peligro, que el Granada CF ha conseguido no recibir ningún gol en las primeras partes de sus partidos de Liga disputados hasta el momento. Y, además, ha logrado dejar en cinco ocasiones su portería a cero en los once encuentros jugados hasta la fecha, lo que supone casi la mitad de ellos.

El Granada CF es, junto al Alcorcón y al Atlético de Madrid, uno de los tres únicos equipos de los 201 que militan en las dos primeras categorías de las cinco principales ligas europeas que no han encajado ni un solo gol durante las primeras partes de sus partidos ligueros, según los datos recabados por @vintage_stats. Los rojiblancos horizontales se han mantenido imbatibles como mínimo 45 minutos en cada partido de los que se han disputado hasta la fecha, al igual que los alfareros y los atléticos.

El conjunto dirigido por el gallego Diego Martínez es también uno de los cinco equipos que menos goles encaja de toda la Segunda División. Los rojiblancos han recibido ocho goles en total en los once partidos disputados, por supuesto todos en las segundas partes. Solamente el Málaga, el Alcorcón y el Sporting de Gijón han encajado menos tantos que los granadinos. Pero a la buena labor defensiva se suma también la ofensiva, ya que el Granada CF es, junto al Deportivo de la Coruña, el equipo más goleador de Segunda División, con 18 goles anotados. Unos buenos números que los rojiblancos esperan mantener el resto de la temporada.