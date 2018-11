Tablas en el Príncipe Felipe

El partido de la jornada no defraudó, donde Cacereño y Mérida jugaron un partido muy intenso en un terreno de juego que lo exigía, donde el Mérida salió con el mismo once con el que venció al UP Plasencia.

Nada más empezar el partido, el Cacereño sufrió un ligero contratiempo con la lesión de Rodri en el minuto 14, siendo sustituido por Elías Molina, en donde dos minutos más tarde, Cristo tuvo la mejor ocasión para los suyos en la primera parte, pero a la hora de perfilarse para disparar, estuvo rápida la defensa local para despejar el balón. A partir de ahí fue un toma y daca de faltas y corners por parte de ambos conjuntos, hasta que ya al borde del descanso, Álex Rubio sacó provecho de un error de Muneta, lanzando un preciso pase para Neto, que aprovechó la salida dubitativa de Javi Sánchez para poner el primero en el marcador.

Ya en la segunda parte, el Mérida salió más organizado buscando la portería cacereña defendida por Bernabé, en donde de nuevo Curro volvió a gobernar en el centro del campo, y fruto de ello llegó el gol emeritense en el minuto 52 obra de Cristo a pase de Joaqui Flores tras un buen contraataque. Tras el gol, el Mérida se creció buscando la remontada, en la que también el Cacereño tuvo las suyas, pero al final el marcador no se volvería a mover.

Tras este partido, el Mérida termina su particular "tourmalet", a falta del CD Coria dentro de dos jornadas, tras enfrentase al Moralo CP, UP Plasencia, CD Azuaga y CP Cacereño, donde ha sacado siete de doce puntos posibles, manteniéndose segundo en la tabla con 27 puntos a dos del líder Cacereño, donde también tiene que mirar de reojo a los Coria (26 pts.), Moralo (23 pts.), Extremadura B (22 pts.)...

El conjunto romano recibirá en la próxima jornada a la UD Montijo de Emilio Blanco, que actualmente ocupa la decimoctava posición tras perder en casa ante el CD Coria (0-1).