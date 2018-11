Luis Enrique piensa en celeste: su última idea, Brais Méndez

Un tal Brais Méndez se está saliendo en la Liga Santander, aunque para muchos aficionados aún sea un desconocido. Tres goles y dos asistencias en sus tres últimos partidos con el Celta de Vigo corroboran su reciente llamada para formar parte de la lista de Luis Enrique con la Selección Española. Se aproximan los duelos contra Croacia y Bosnia. Uno de los objetivos del míster es seguir probando futbolistas.

Así que el joven canterano del conjunto celeste podría debutar ya con 'La Roja', a pesar de tan solo haber jugado dos encuentros con la Sub-21. Al seleccionador asturiano le gustan sus cualidades y su versatilidad para ocupar varias posiciones de medio campo para arriba. La lesión de Thiago abre la puertas a esta nueva joya celtiña. Aunque haya sorprendido su convocatoria, tampoco es casualidad, ya que el de A Madroa está creciendo a pasos agigantados.

Los números de Brais Méndez no engañan

Si bien es cierto que el joven de 21 años ya comenzó a ganarse los minutos la temporada pasada, cuando estuvo jugando las once últimas jornadas de Liga, su estabilidad ha llegado en esta presente campaña. Aunque empezase sin ser titular indiscutible e incluso no disputando tres partidos, sus cuatro participaciones más recientes le han consolidado en el once.

Brais Méndez vuelve a mirar al cielo mientras celebra un gol I Foto: LaLiga

Porque Brais Méndez es de esos futbolistas con el talento innato, de esos especiales que tanto gustan a 'Lucho' (como ya reconoció con Ceballos) y que encajan perfectamente en la filosofía de juego español. Buen trato de balón, mucha movilidad, calidad en la elaboración e incluso excelentes habilidades tanto en el pase como en el disparo lejano.

El centrocampista del Celta lleva ya tres goles y dos asistencias en tan solo tres encuentros. Los números no engañan, sus características de crack tampoco. Su última exhibición fue contra el mismísimo Real Madrid para festejar con mucha personalidad la llamada de 'La Roja'. Que pueda ocupar ambos extremos y el puesto de medio centro ofensivo o incluso uno más atrasado es otro punto a su favor.

Tiene las condiciones ideales y es del gusto de Luis Enrique, quien piensa en celeste. Le ha preferido por delante de otros nombres que ya llevan tiempo sonando (Sarabia o Canales, por ejemplo). La baja de Thiago Alcántara permite ahora que otro jugador del Celta de Vigo se ponga la camiseta de España. Brais Méndez se encontrará con Iago Aspas y su ex compañero Jonny Otto.