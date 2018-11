Previa AD Alcorcón - Elche CF: más cerca que nunca del liderato

Todos los partidos en Segunda División son igual de importantes, pero el de esta jornada en Santo Domingo tiene además un añadido para el Alcorcón, ya que una victoria frente al Elche les aseguraría el liderato.

Los alfareros recuperan efectivos

Tras vencer al Leganés en el amistoso disputada el pasado miércoles, el equipo madrileño llega en un momento de forma excelente. Además, Cristóbal Parralo recupera para este partido a Esteban Burgos y a Eddy Silvestre, que cumplieron sanción por acumulación de tarjetas en la pasada jornada. Sin embargo, será baja Dani Jiménez, que se tuvo que retirar lesionado del Anxo Carro. La lista de lesionados la completan Nono y Víctor Casadesús.

Pese al buen partido de Elgezabal y Borja Domínguez, es probable que ambos vuelvan al banquillo y el equipo madrileño vuelva a alinear a Burgos y Eddy. Borja Galán, autor del gol de la victoria en Lugo seguirá en la banda izquierda, Álvaro Peña volverá a ser el acompañante de Juan Muñoz en la punta de ataque y Raúl Lizoain debutará como titular en liga.

Bajas importantes para el equipo ilicitano

No suele ser muy habitual en esta categoría, pero los compromisos internacionales harán que el Elche no pueda contar con algunos de sus jugadores más determinantes. Sory Kaba, máximo goleador del equipo con siete tantos, no podrá disputar el encuentro, ya que está concentrado con su selección.

Además, Francis Uzoho y Borja Martínez, otros dos fijos en el once durante las últimas semanas, también serán baja por lesión, mientras que Gonzalo Verdú vio la quinta cartulina amarilla la pasada jornada y cumplirá sanción este domingo.

Los alicantinos solo han podido sumar tres empates a domicilio en lo que va de temporada y han encajado nueve goles en los dos últimos encuentros fuera de casa, cinco frente al Cádiz y cuatro frente al Deportivo.

Con tantas bajas surgen bastantes dudas en el once, especialmente en ver quien sustituirá a Sory Kaba en ataque y a Verdú en el centro de la zaga.