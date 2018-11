Laure: "Queda muchísimo y tenemos que ser humildes"

Laure es un veterano del fútbol español, pero nunca habría imaginado vivir estos momentos con el Alcorcón, y siendo el capitán del equipo.

Laure explica que se siente siendo líder de LaLIga 1|2|3: "Ahora mismo es anecdótico, es fruto del trabajo, pero queda muchísimo y tenemos que ser humildes. A base de trabajo estamos obteniendo estos resultados".

Una victoria de esta manera se disfruta más: "Hemos estado durante todo el partido intentando llevar el peso, ellos cortaban y paraban mucho el partido, y nos estaba costando mantener el ritmo. Creo que hemos merecido el gol y el resultado es justo".

La primera parte del equipo alfarero ha sido mejor que la segunda, pero al final ha llegado la recompensa del gol : "La primera parte hemos estado muy bien, creo que ellos estaban sufriendo. Pero en la segunda parte hemos tenido imprecisiones, nos han entrado las prisas y tenemos que controlar eso, hay que tener más paciencia y aprovechar las ocasiones".

Santo Domingo es un fortín para el Alcorcón, los alfareros están intratables en su feudo: "Eso es muy bueno, pero lo importante es seguir trabajando con humildad y conseguir la permanencia".

El lateral responde como se vive un gol así dentro del terreno de juego: "Estábamos sufriendo porque no estábamos generando todas las ocasiones que queríamos y veías que ellos perdían mucho tiempo... ha sido un salto de adrenalina espectacular, y más aquí con nuestra afición".

Laure es titular indiscutible, y además capitán del líder de Segunda. Este puede ser uno de los mejores momentos del defensa en su carrera: "Me encuentro muy bien, pero eso es complicado de decir. He tenido buenos momentos, aunque es cierto que ahora me siento importante, me encuentro bien físicamente y con fuerza de aportar mucho".

El mensaje del capitán a la afición alfarera: "Que disfruten, la vida son momentos, y con la humildad, el trabajo y las ganas que tiene esta plantilla, esperemos que sigan así los resultados".