El Madrid es imbatible en Ipurua

Eibar y Real Madrid se enfrentan por undécima vez, en esta ocasión en el marco de la undécima jornada de Liga. Es la quinta vez que se enfrentan en Ipurua. Y lo cierto es que el panorama es muy desalentador para los armeros. Dos empates y ocho derrotas.

Visitante imbatible

Salvo contra contados equipos, el Real Madrid es el favorito en todos y cada uno de sus partidos. Pero contra equipos humildes, como es el Eibar, más si cabe. No ha perdido nunca contra el Eibar, y en Ipurua el resultado menos abultado ha sido un 1-2 para los merengues la temporada pasada.

La primera vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la Copa del Rey de 2004. En aquel entonces el Madrid de “los galácticos” empató a uno en el fortín armero. Los goles fueron de Cuevas y de Guti para el empate. Un resultado engañoso teniendo en cuenta que Casillas salvó al Madrid en numerosas ocasiones. En la vuelta Ronaldo y Figo resolvieron por la vía rápida el encuentro.

Desde entonces el Madrid no ha cedido un solo punto en ninguna de sus visitas. Desde que en la temporada 2014-2015 subiese el Eibar a Primera División, el Madrid no ha parado de golear en Ipurua. En 2014 fue un 0-4, en 2015 un 0-2, la siguiente visita se saldó con 1-4 y la última con un 1-2.

Aunque el dato es favorable para el Real Madrid, el equipo blanco solo ha ganado dos de los seis encuentros fuera de casa esta temporada. La última derrota fue en el Camp Nou por 5-1. El Eibar, en casa, no arrastra malos resultados: seis partidos en los que ha ganado en tres ocasiones, dos derrotas y un empate.

Puntos débiles del Madrid

Un equipo como el Real Madrid no suele tener demasiados puntos débiles, pero sin duda el más claro es el lateral izquierdo. Las subidas de Marcelo son su punto débil. El lateral brasileño tiende a subir mucho, y le cuesta recuperar su espalda.

Otro de los puntos en los que puede atacar el Eibar es el mediocampo. Casemiro está lesionado, y no tiene un sustituto claro, por ello la salida de balón del Madrid se resiente. En un campo pequeño como es Ipurua, la presión no tiene demasiados metros. Por lo que realizarla no es muy costoso, el problema será aguantarla durante todo el partido.

El último de los puntos débiles del Madrid para este fin de semana puede ser el balón parado. Sergio Ramos, capitán del equipo merengue y líder de la zaga, es duda para esta jornada. En caso de que no jugase, el equipo madridista no solo pierde una baza atacante sino también para ordenar los repliegues y los marcajes a balón parado.

Bajas merengues para el fin de semana

Solari, recién confirmado como entrenador del Madrid hasta 2021 no podrá contar con: Casemiro, Nacho, Mariano y Ramos es duda.

El caso del brasileño es una baja sensible para Solari. Se rompe el equipo por en medio y con la poca confianza que tiene el técnico argentino en Llorente, es Kroos quien se perfila como sustituto. El alemán no brilla por su gran despliegue físico, por lo que si el Eibar aprieta en el centro del campo puede hacer bastante daño.

Nacho no es uno de los titulares indiscutibles, pero es el hombre “multiusos” del Madrid. Al poder jugar en cualquier posición de la defensa, y teniendo en cuenta el parón de selecciones, jugadores como Varane puede necesitar un relevo. A parte que su lesión obliga a forzar a Ramos.

Mariano podría reaparecer esta jornada. El delantero dominicano no es titular en el Madrid, pero la sobrecarga de kilómetros de Bale, Asensio o Isco, le pueden abrir un hueco en la delantera junto a Benzema. Pero es duda, al igual que Ramos.