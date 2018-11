El Eibar intentará dar la campanada

La SD Eibar vuelve al trabajo tras el parón de selecciones. Lo hará midiéndose ante el Real Madrid. Los armeros tendrán que jugar con aún más intensidad de lo normal si quieren lograr obtener un resultado positivo del encuentro. La SD Eibar llega al choque tras empatar sin goles en el José Zorrilla ante un Real Valladolid en un gran estado de forma y haber ganado en la jornada anterior al Deportivo Alavés por 2 tantos a 1. El conjunto eibarrés llega al encuentro muy marcado por las bajas. Marko Dmitrovic, Anaitz Arbilla y Pape Diop, tres hombres fundamentales para los esquemas de Mendilibar, no podrán contar en una convocatoria en la que el entrenador de Zaldívar contará tan solo con 18 hombres disponibles.

Por su parte el Real Madrid buscará lograr su quinta victoria consecutiva. Desde que Santiago Hernán Solari aterrizó en la “casa blanca” no conoce otra cosa que no sea la victoria. El entrenador argentino no podrá contar con Nacho, Casemiro y Reguilón, que siguen con su período de recuperación. A pesar de haber entrenado con el resto del grupo con normalidad, el capitán Sergio Ramos es también duda debido a algunas molestias físicas que acarrea desde la concentración con la selección española.

Ante estas situaciones, todo hace prever que no será un partido fácil para ninguno de los dos conjuntos por su forma de jugar y las características del estadio municipal de Ipurua que debido a sus particularidades siempre suele ser un feudo difícil donde ha los equipos grandes les cuesta mucho trabajo lograr una victoria.

Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Paulo Oliveira, Pedro Bigas, José Ángel; Gonzalo Escalante, Sergio Álvarez, Fabián Orellana, Joan Jordán, Marc Cucurella; Sergi Enrich

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric, Marco Asensio; Lucas Vázquez, Gareth Bale, Karim Benzema