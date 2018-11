Álex Moreno: "Faltan esos pequeños detalles para no encajar"

Álex Moreno, lateral titular del Rayo Vallecano, tiene muy buenos recuerdos del Valencia, conjunto al que le marcó su primer gol oficial con el club madrileño. Esta vez, al contrario de aquel enfrentamiento de Copa donde el entonces extremo fue capaz de perforar la portería rival, el duelo se disputa en Mestalla. Para analizar este encuentro especial, el catalán ha pasado por los micrófonos de Radio Marca Valencia, con quien se ha sincerado sobre la temporada del club de la Avenida de la Albufera: "Es verdad que el equipo, que ya tenemos la base del año pasado, las sensaciones, la idea de juego y todo son muy buenas. Pero la dinámica de victorias no lo es, nos está costando ganar. Al equipo lo que le falta es hacer un triunfo, y a partir de ahí el equipo tirará para delante. Nos falta coger confianza, y sobre todo tener la portería a cero para tener más opciones de ganar el partido", aseguró.

Álex Moreno muestra optimismo antes de visitar al Valencia

Respecto al Valencia, los ha definido con elogios, a la vez que ha querido advertir sobre su mayor peligro: "Un equipo muy fuerte, tiene grandes jugadores, sobretodo arriba y transiciones muy rápidas. Es verdad que su dinámica tampoco está siendo muy buena y hay que aprovechar. Iremos allí con la mentalidad de llevarnos los tres puntos. Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, sabiendo que las transiciones salen muy rápido y tienen grandes jugadores arriba", afirmó el lateral.

Álex Moreno celebrando su gol ante el Valencia | Fotografía: Carla Cortés

En cuanto a nombres propios del Valencia, no quiso destacar ninguno en particular, pero sí mencionó unos cuantos jugadores que tanto él como sus compañeros tendrán que tener muy bien vigilados: "Todos los jugadores del Valencia son jugadores que han ido a la selección, sabemos la calidad que tienen esos jugadores. Sobre todo Rodrigo, Gameiro, Batshuayi… son jugadores que te pueden hacer daño con muy poco y hay que estar muy atentos, sobre todo en las transiciones e intentar recuperar rápido después de una pérdida. La mentalidad es que las transiciones que ellos hagan pararlas cuanto antes." También quiso hablar con una de las revelaciones del combinado nacional, Gayà, con quien comparte demarcarción: "Es un jugador que tira hacia arriba, cada vez va a más. El premio ahí está, ir a la selección y habrá que frenar a Gayà y otros jugadores para que no estén cómodos."

Moreno, aunque siendo honesto con la dificultad del partido, se ha mostrado optimista de cara a llevarse los tres puntos: "Nosotros tenemos la mentalidad de querer ir a ganar. Necesitamos los puntos igual que ellos y es un campo difícil, jugué el primer año contra el Valencia allí y sé que ese campo es difícil. Pero tenemos la mentalidad de ir a cualquier campo a llevarnos los tres puntos, hacer nuestro juego e ir a por el partido. Sabemos que ganando allí, sobre todo a nosotros nos da un subidón. Luego sabemos que viene en casa el Eibar, y ganar en Mestalla sería un subidón de alegría y de tranquilidad. Nos falta ganar un partido sobre todo ahora, y a partir de aquí las cosas irán a mejor", expresó.

Moreno confía en que los errores que les están costando caros se subsanarán

El Rayo está teniendo muy mala fortuna, más que nada en los últimos compases de los encuentros. Así ha valorado el lateral esta circunstancia: "La remontada por ejemplo del día del Barça, o ponernos por delante el día del Villarreal demuestra que se están haciendo muchas cosas bien. Faltan esos pequeños detalles para no encajar, sobre todo en los últimos minutos, cuando ya nos ponemos por delante o empatamos el partido, tener esa tranquilidad o ese aspecto de no encajar", aseguró el futbolista que dice estar muy contento por su temporada personal, así como por la filosofía del míster, con quien está toda la plantilla a muerte.

Álex Moreno celebrando un gol en Mestalla | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Después de dos años sin visitar Mestalla, casi seguro que los de Míchel serán muy bien recibidos allí. Y todo por los valores que siempre transmite el Rayo. Así ha definido a su equipo el defensor: "Es un club muy humilde. Siempre se ayuda con cualquier aportación, ayuda para cualquier problema que haya habido y eso demuestra el gran club que es. Se merece estar en Primera División siempre, y vamos a intentar ganar los máximos partidos para no llegar a final de temporada sufriendo", finalizó.