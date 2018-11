Borja Fernández: "No podemos relajarnos"

El Real Valladolid ha vuelto a los entrenamientos, tras la jornada de descanso de este martes, en los Anexos al Estadio José Zorrilla. El entrenamiento ha transcurrido con normalidad.

Sergio González tuvo que parar un momento la sesión, ya que el equipo lleva varios partidos en los que están teniendo problemas para sacar el balón y, durante el entrenamiento, ha sucedido lo mismo y ha tenido que pararlo para explicar que no se complicasen y despejasen.

Javi Moyano ha sido la única ausencia destacable en el entrenamiento, en el que Kiko Olivas y Salisu ya han trabajado con el grupo. Ambos completaron la primera parte de la sesión, al igual que Nacho, Calero e Ivi López.

La sesión del jueves será, a puerta cerrada, en el Estadio José Zorrilla, a las 10:30 horas. Después, Sergio González hablará en la sala de prensa.

Borja, centenario con el Valladolid

Borja Fernández, protagonista en sala de prensa, jugó el pasado domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán su partido número 100 en Primera División con la camiseta blanquivioleta. Sus cien encuentros en la máxima categoría como jugador del Real Valladolid se reparten a lo largo de las temporadas 2007/08 (31), 2008/09 (29), 2009/10 (31) y 2018/19 (9). En total, Borja ha disputado 191 partidos ligueros, 12 de Copa y cuatro de playoff.

Borja recordó su mejor momento y su peor momento. “En la parte buena me quedo con el primer partido en Primera con el Real Valladolid, en el que ganamos a domicilio al Espanyol, y en el que jugamos tres semanas después en casa ante el Real Madrid, quizá mi mejor partido como profesional. En la parte mala, el partido ante el Madrid de la temporada siguiente y todo el año del descenso”.

El jugador gallego habló del VAR, tras lo sucedido en el último encuentro del Real Valladolid ante el Sevilla FC. “Estoy a favor de la tecnología en el fútbol para decidir si ha habido gol o no, pero no me gusta o, al menos, no cómo se está implantando”.

El jugador dejó claro que el equipo tiene que tener los pies en el suelo y pensar en el único objetivo, que es la permanencia. “No podemos relajarnos, tenemos que competir al máximo todos los partidos”.