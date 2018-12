El Madrid se da un festín 

El Real Madrid disputaba la vuelta de la Copa del Rey frente al Melilla. Un partido con un ambiente idóneo por tratarse de un día festivo y por ser el primer partido de Copa del Rey en el Bernabéu esta temporada.

Llegaba al encuentro con un resultado favorable de 4-0 cosechado en la ida y con la intención de certificar el pase a octavos, hacer disfrutar a la afición y seguir con la dinámica positiva.

Solari presentó un once muy variado para la ocasión, dando la titularidad a Isco, Vinicius Jr o Valverde.

El Real Madrid se propuso hacer disfrutar a su público desde el primer minuto. El Melilla salió al encuentro atreviéndose a tirar a puerta pero sin ocasionar peligro. El conjunto blanco gozó de su primera oportunidad en el minuto 3 con un tiro de Vinicius Jr que salió rechazado por la zaga del Melilla. Minutos después Mariano tiró de nuevo tras un buen pase de Isco. El malagueño dejó numerosos tacones y pases propios de su calidad, pero no fue el único. En el minuto 9, Mariano realizó un autopase que arrancó los aplausos del Bernabéu.

Keylor tuvo que realizar una parada tras un tiro de Mahanan en el minuto 12. A partir de aquí no fue el portero blanco el que tuvo que lucirse sino Pedro Luis. En el minuto 12, tras una buena salida del Madrid que condujeron Vinicius, Llorente y Asensio. El mallorquín puso un pase desde el lateral para que Isco tirase . Pedro Luis desbarató una buena jugada. El conjunto de Solari se estaba gustando en el campo y jugadores como Isco, Vinicius Jr o Asensio dejaban destellos de calidad. En el minuto 19, un atrevido Vinicius Jr tira a puerta y el balón se le va por poco. No fue la única del jugador brasileño, que en el minuto 31 la mandó arriba.

El Melilla ya no tenía opciones por la presión que ejercía el Madrid. Le tocaba resistir a las llegadas blancas. El conjunto blanco buscaba el gol con insistencia pero se le resistía.

En el minuto 32, Asensio abrió el marcador con una buena jugada individual. El mallorquín cuando se atreve a tirar no suele fallar y da su mejor versión. Tanto él como el Real Madrid querían más y tardaron apenas 2 minutos más en conseguir el segundo. El propio Asensio anotó a pase de Vinicius Jr. Los goles que antes se resistían ahora entraban.

Dicen que el que la sigue la consigue y así lo hizo el Real Madrid. En el minuto 38, el canterano Javi Sánchez anotó al primer toque.

Una primera parte cargada de goles y de buen fútbol. El festivo nacional no afectó a unos jugadores que salieron enchufados y con ambición desde el pitido inicial. Destacaron Isco, Llorente, Vinicius Jr y Asensio con sus dos tantos.

El festín blanco continuó en la segunda mitad. En el minuto 48, Isco dejó claro que este partido era suyo y desde la frontal del área anotó un golazo por la escuadra. El Bernabéu le agradeció coreando su nombre.

Al que se le resistió el gol fue a Vinicius Jr que en el minuto 55 volvió a intentarlo con una buena jugada individual pero quedándose sin ángulo de tiro. Lo intentaba en el minuto 61 Fede Valverde con un tiro lejano. El equipo de Solari bajó la intensidad pero sin dejar de llegar al área defendida por Pedro Luis. Vinicius Jr no dejaba de intentar batir al portero del Melilla pero el balón no quería entrar. El fútbol es justo y premia a quién lo persigue, en el minuto 75, Vinicius Jr se quedó mano a mano con Pedro Luis, que le detuvo el primer tiro, pero con el segundo no pudo. Se retiró ovacionado por el Bernabéu en el minuto 77. El Melilla por su parte lo intentó con un zapatazo de Brian Martín que despejó Keylor. En el minuto 79 el colegiado del encuentro, Alberola Rojas señaló penalti sobre Yacine. El Melilla marcaba así el gol del honor.

El Madrid de hoy siguió queriendo más y de las botas del mejor del encuentro, Isco que anotaba el sexto en el minuto 83. A falta de 3 minutos del final, Asensio buscó su hat-trick.

El encuentro terminó con la goleada del conjunto de Solari. Certifica así su pase a octavos de Copa del Rey. El Bernabéu quedó contento con sus jugadores que desde el primer minuto salieron a ganar y no dejaron de marcar goles. Un partido redondo para el Real Madrid que le permite seguir en la buena dinámica, siendo su tercera victoria consecutiva tras el tropiezo en Éibar.