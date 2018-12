Sergio González: "la sensación de volver a ganar es importante"

Viernes de rueda de prensa de Sergio González en Zorrilla previa al encuentro ante la Real Sociedad, del próximo domingo, a las 18:30 horas.

Tras la clasificación copera ante el RCD Mallorca, el conjunto blanquivioleta vuelve a la competición local y juegan en Anoeta. “Cada partido tiene su especial importancia. Son tres puntos que podemos sacar, tres puntos que nos darían esa tranquilidad que quiere tener antes de tiempo. El equipo está haciendo bien las cosas, salvo ese último partido. El equipo está con confianza, con ganas de jugar en Anoeta”, comentó Sergio González.

Sergio González comentó en rueda de prensa que volver a ganar les ha sentado muy bien. “La sensación de volver a ganar es importante y, al final, una victoria te suma. El guion perfecto, gol al final, sensación buena. Una victoria te acerca a lo que quieres”.

El míster no cree que el hecho de que el Real Valladolid no alineara ningún titular, pero la Real Sociedad si lo hiciera, no afectará. “A priori no. Los deportistas están al máximo nivel, tienen lo necesario para ello. Si los puedes cuidar, mejor, pero ellos han optado por esa opción. Es igual de valida como la nuestra. Ojalá se cansen”.

Sobre la Real Sociedad, Sergio González comentó que cambian según jueguen en casa o fuer y que el peligro son las bandas. “Estuvimos viéndoles el día del Celta e implantaron un 4-4-2, con las bandas muy profundas de uno contra uno. Tanto Januzaj como Oyarzabal les encanta coger la pelota al pie, encarar, hacer un uno para uno. Oyarzabal cambia mucho la posición con Juanmi. Los dos puntas tienen mucho dinamismo. Es un partido de mucha comunicación. Nosotros tenemos que mantener la estructura, cada uno en su zona y con esa tensión defensiva que nos ha caracterizado siempre".

El Real Valladolid solo contará con la baja, a priori, de Javi Moyano. “Físicas solo tenemos la de Javi y hoy, Luismi ha tenido una pequeña molestia en el tobillo, pero en teoría tendría que estar para el partido”.

“Nosotros, en casa, tenemos la presión añadida de manejar la pelota y ser protagonistas, y ahí no somos tan buenos como en la fase de estar replegados y tras robo hacer una transición importante. El hecho de jugar en casa te hace estar más adelantado y es al revés, el rival te hace las transiciones a ti. Estamos más cómodos quizá de visitante que de local, pero estamos trabajando para equilibrar, pero es complicado. Los jugadores quieren agradar. Estamos trabajándolo y corregirlo”, comentó Sergio González respecto a ser mejores fuera que en casa.