De Burgos Bengoetxea impartirá justicia en el Real Madrid - Rayo Vallecano

El próximo reto del Rayo Vallecano no es nada fácil. Visitan al actual campeón de Europa, y a pesar de que el Real Madrid no está pasando por su mejor momento deportivo, querrán sumar tres puntos más para no descolgarse en la pelea por el título de liga. Por su parte, los de Vallecas, necesitan volver a la victoria si quieren estar más cerca de la permanencia.

De Burgos Bengoetxea, árbitro designado para el Real Madrid - Rayo Vallecano

En este partido que a priori se le presenta como muy complicado a los de Míchel -aunque cabe recordar que a punto estuvieron de ganar al Barcelona-, ya se sabe quién será el colegiado. El encargado de impartir justicia será Ricardo de Burgos Bengoetxea. El árbitro del comité del País Vasco, aún no ha estado presente en los encuentros de competición doméstica que han disputado ninguno de los dos equipos. Pero sí estuvo sobre el césped en el encuentro de ida de los dieciseisavos de Copa del Rey, en el que se enfrentaban Melilla y Real Madrid.

Durante el partido copero que impartió justicia, el colegiado vasco sacó tres tarjetas amarillas, exactamente las mismas que vieron los protagonistas del encuentro correspondiente a la competición del K.O. entre Espanyol y Cádiz, el último duelo que ha arbitrado.

De Burgos Bengoetxea durante un partido | Fotografía: Juan Ignacio Lechuga

En lo que a la competición doméstica compete, el que fuera el colegiado que arbitró la final de la Supercopa de España 2017-2018 -donde el Real Madrid se impuso por 1-3 al Barcelona-, el último partido en el que estuvo presente, fue en el Girona – Atlético de Madrid. Ambos sumaron un punto a sus respectivos casilleros, pero él fue protagonista al indicar una pena máxima a favor del conjunto catalán. Queda por ver qué suerte le da al Rayo Vallecano, aunque ya ha estado presenciando un encuentro de los de Vallecas desde el VAR, el duelo en el que los madrileños perdieron por goleada ante un Sevilla imparable. Pero un estreno en la liga que también generó polémica por esta tecnología, a pesar del resultado.