Un gol de penalti condena el buen juego del Espanyol en el Wanda Metropolitano

Nueva derrota del Espanyol. Los blanquiazules han plantado cara al Atlético en el Wanda Metropolitano pero el buen juego no se ha traducido en goles. El Espanyol ha sido superior en la primera mitad pero en la segunda parte un disparo de penalti de Griezmann le ha dejado con las manos vacías. El conjunto de Rubi cierra el 2018 con seis jornadas consecutivas perdiendo.

Naldo, Darder y Dídac Vilà regresan al once titular

Rubi alineó un once que sorprendió a los pericos. Naldo y Darder entraban el el once, mientras que se sacrificaba a Marc Roca y Víctor Sánchez. En el lateral Dídac Vilà regresaba a la titularidad después de cumplir el partido de sanción.

En busca de la victoria

El Atlético salió fuerte des de un buen inicio y en menos de un minuto ya había pisado dos veces el área del Espanyol. Pero hasta finales de la primera mitad los colchoneros no volvieron a generar peligro. Las ocasiones más claras salieron de las botas de Griezmann.

Por su parte, el Espanyol llegaba al Wanda tras cinco derrotas consecutivas y salió dispuesto a revertir la situación, aunque al final no pudo ser. Los blanquiazules fueron de menos a más durante el primer tiempo. Granero estuvo a punto de colar un balón por la portería del Atlético y más tarde tuvo dos ocasiones clarísimas Borja Iglesias. El Panda se inventó una jugada de un contraataque donde Oblak se estiró hacia atrás para evitar el gol. Y minutos más tarde el delantero perico volvió a generar peligro en un chut centrado que atrapó el portero.

El Espanyol estaba generando mucho más peligro que los locales y Leo Baptistao perdonó de nuevo en una doble ocasión donde primero detuvo Oblak y luego el balón fue al palo. Los blanquiazules estaban mucho más cerca del gol que los locales.

Aunque hubo mucho ritmo por parte de los dos equipos, esto no se tradujo en goles y el partido se fue al descanso con empate a cero.

Griezmann pone el único gol del encuentro

Al Espanyol se le ha ido rápidamente el guión previsto para sacar algo positivo de su visita en el Wanda Metropolitano. En el minuto 54 el árbitró pitó penalti por falta de Granero a Koke. Griezmann desde los once metros no falló y en un disparo con mucha potencia Diego López prácticamente no pudo hacer nada.

El Espanyol trabajó para generar ocasiones y empatar el partido pero no fue posible. Las claras ocasiones de la primera mitad ya no regresaron.

Homenaje redondo para Gabi

En la previa del encuentro la afición del Atlético homenajeó a Gabi Fernández, su excapitán que actualmente viste la camiseta del Al Saadd. Homenaje con victoria incluida para los colchoneros, que además cierran el año con victoria y muy fuertes en su estadio.