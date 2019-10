Diego Martínez: "El partido se puso muy cuesta arriba con una de las peores primeras partes"

El Granada CF sufrió la tercera derrota en lo que va de campeonato ante el Getafe. Un partido en el que el Granada no reaccionó hasta la segunda parte con la entrada de Antonio Puertas al verde. Una primera parte en la que Diego Martínez reconoció que su equipo estuvo mal. "No nos salieron las cosas, nos faltó continuidad y confianza con balón. Luego los goles vienen en dos acciones de detalles bastante puntuales: una situación de saque de banda a favor en la que ellos ejecutan bien el contraataque y un córner que duele más porque sabíamos que iba a pasar, que iban a incorporarse desde el rechace. El partido se puso muy cuesta arriba con una de las peores primeras partes desde que estoy aquí", esgrimió el técnico rojiblanco.

Sin embargo, en una segunda parte notable, el Granada CF tuvo "más producción ofensiva en cinco minutos que en toda la primera mitad", destacó su entrenador. "El equipo tuvo personalidad más allá del sistema de juego y las circunstancias, con más fluidez e intención de ir hacia adelante. Merecimos el gol mucho antes, incluso con 3-1. Nos faltó el acierto de otras veces", añadió.

A pesar de la derrota en Getafe, el técnico admitió que "la actitud del equipo es siempre de 10 aunque se puedan cometer errores porque esto es fútbol y somos humanos". Cuando las cosas no salen soy el primer responsable. Sabíamos que teníamos un once muy condicionado por la disponibilidad de los jugadores, sabíamos que algunos no podrían jugar más de 45 minutos, treinta o veinte".

Además, el gallego aseguró que no busca "excusas" ni se queja cuando no tiene jugadores por lesión. "La buena noticia es que recuperamos a dos futbolistas aunque no eran las mejores circunstancias para darles esos minutos - por Puertas y Quini-. Me voy fastidiado por el resultado y por el juego de la primera parte, porque no fuimos nosotros, pero muy orgulloso por la segunda. Tenemos que progresar, aprender y mejorar", concluyó Diego Martínez.