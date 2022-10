Clasificación Europea 2023: Portugal, Gales y Escocia avanzan a la segunda ronda

Portugal ganó agónicamente 2-1 a Bélgica y se enfrentará a Islandia. Escocia recurrió a la prórroga y venció por la mínima a Austria, en la segunda ronda se medirá a la República de Irlanda, Gales también se impuso por la misma vía a Bosnia y se enfrentará a Suiza. La selección portuguesa sufrió un poco más de la cuenta hasta el agónico tanto de Fátima Pinto en el minuto 89, Bélgica fue un hueso de roer. Por segundo proceso al hilo se quedó a un paso del Mundial Femenino. Marchao abrió la cuenta en la primera parte en el minuto 29, los belgas dieron pelea.

Las galesas y las escocesas sufrieron un poco más de la cuenta para asegurar sus respectivas presencias en la próxima instancia de las repescas europeas. El martes 11 de octubre será el nuevo día clave, dos selecciones se sumarán a la selecta lista, 27 están clasificadas hasta la fecha y la peor posicionada disputará el torneo de repescas intercontinentales. Solo seis equipos quedan en contención.

Inglaterra sigue a tope con su preparación mundialista, Estados Unidos y la República Checa son las rivales a batir en la penúltima ventana internacional. La actual campeona europea quiere seguir creciendo con nuevas certezas. España en marco turbulento, en medio de opiniones divididas tras el motín exigiendo la renuncia de Jorge Vilda, ahora se enfoca en sus amistosos ante Suecia y los Estados Unidos, aunque eso un debate aparte.

Scotland host the Republic of Ireland next Tuesday in the play-offs after a 1-0 win in extra time against Austria. 10,182 were in attendance at tonight's match - a competitive home record.

Portugal 2-1 Bélgica

Escocia 1-0 Austria (tras la prórroga)

Gales 1-0 Bosnia y Herzegovina (tras la prórroga)

Portugal vs. Islandia

Escocia vs. República de Irlanda

Suiza vs. Gales

Wales are through to the round 2 play-offs after an intense 1-0 win in extra time vs Bosnia and Herzegovina



They'll now face Switzerland in Zurich on Tuesday