Previa RB Leipzig - Real Madrid: para continuar el invicto

La fase de grupos de la UEFA Champions League ingresa en su recta final, con algunos equipos que ya conocen sus posibilidades de clasificar, ya sea a la próxima etapa o caer en UEFA Europa League. En ese contexto, el Real Madrid ya tiene su lugar asegurado entre los mejores dieciséis de Europa, buscando repetir el campeonato de la última temporada.

Sin embargo, buscando continuar su racha invicta, tendrá que hacer una visita al RB Leipzig, que lucha mano a mano con el Shakhtar Donetsk para poder avanzar a la siguiente fase. Los alemanes, cuyo club fue fundado hace solo unos años, en 2009, buscan continuar acrecentando su figura y hacerse importantes en el fútbol europeo.

La actualidad del RB Leipzig

El RB Leipzig está participando de su quinta UEFA Champions League en seis años, con dos campañas que se han prolongado hasta los octavos de final y una en la que alcanzaron las semifinales, en la edición 2019/20, donde perdieron 3-0 contra el Paris Saint-Germain, en aquella recordada temporada con una eliminatoria disputada a partido único en Lisboa.

Marco Rose no podrá contar con su portero titular, Péter Gulácsi, ni tampoco con Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg ni Konrad Laimer, mientras que Timo Werner, quien lleva cuatro goles entre Bundesliga y UEFA Champions League, permanece como duda.

La actualidad del Real Madrid

Carlo Ancelotti deberá repensar su once inicial debido a una importante baja de última hora: Luka Modric. El croata sufre algunas molestias en su aductor y por eso han preferido preservarlo y que pueda estar disponible para el duelo ante Girona.

Luka Modric no estará disponible para este partido | Foto: UEFA

De esta forma, Modric se une a la lista de bajas en las que ya están ni más ni menos que Fede Valverde, luego del duro golpe que sufrió ante Sevilla, y Karim Benzema, debido a una fatiga muscular. Los que sí dicen presente son los canteranos Dotor, Arribas y Álvaro Rodríguez.

Historial

RB Leipzig y Real Madrid se han enfrentado por primera vez el pasado 14 de septiembre, cuando el ‘Merengue’ venció 2-0 en el Santiago Bernabéu, con goles de Federico Valverde y Marco Asensio.

Los tres enfrentamientos anteriores del RB Leipzig contra equipos españoles se produjeron en poco más de dos años, con el primero de ellos siendo una victoria por 2-1 contra el Atlético de Madrid, en los cuartos de final de la UEFA Champions League celebrada en Lisboa en agosto de 2020, con un gol de Tyler Adams en el minuto 88.

El Leipzig también se impuso a la Real Sociedad en la UEFA Europa League de la temporada pasada, terminando con un 2-2 en la ida y ganando 3-1 a domicilio.

Declaraciones

Marco Rose, entrenador del Leipzig, admitió que "nos enfrentamos a la que probablemente sea la mejor plantilla del mundo. Por supuesto, algunos jugadores no están disponibles, pero es un equipo fantástico. Sólo el hecho de defender a Toni Kroos en la fase de creación será una tarea en sí misma. En la delantera, están muy bien armados con Rodrygo y Vinícius Júnior".

El Madrid se quedó con el único duelo entre ambos | Foto: UEFA

Por su parte, Carlo Ancelotti señaló que el objetivo del Real Madrid será "hacer un buen partido y cerrar la fase de grupos. El objetivo es quedar primeros de grupo y este partido es una oportunidad para conseguirlo. El Leipzig tiene muy buenos jugadores; veo a Hungría [que tiene tres jugadores del Leipzig] y sus jugadores son muy fuertes. El que juegue mañana contra nosotros será bueno".

Consultado sobre la sombra del Mundial y el miedo a las lesiones, Ancelotti fue contundente: "No creo que el jugador piense en el Mundial, aunque quieren llegar bien al Mundial. Uno llega bien al Mundial si tiene continuidad. Son pequeñas molestias y nosotros no queremos arriesgar. Prefiero perder a Modric o Benzema para un partido y no para un mes".

Árbitro

El italiano Daniele Orsato será la máxima autoridad dentro del campo de juego, asistido por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini, mientras que Daniele Doveri oficiará como cuarto árbitro.

Por su parte, en el VAR estarán Paolo Valeri y el inglés Stuart Attwell.

Posibles alineaciones