Karanka: "El resultado no me deja conforme, hemos merecido ganar"

Aitor Karanka, entrenador del Granada CF, ha comparecido ante los medios de comunicación después de que el club granadinista empatara este jueves ante el Levante (0-0). El bilbaíno ha asegurado que ha hecho una primera parte "para generar y meter gol".

"El resultado no me deja conforme porque hemos merecido ganar. Está claro que el equipo ha hecho todo lo posible ante un Levante que venía de ganar cuatro partidos. Teníamos que haber materializado alguna de las que hemos tenido, pero no queda otra que sumar", ha subrayado el técnico rojiblanco.

Cuestionado sobre la falta de precisión de cara a puerta, el míster del cuadro andaluz ha afirmado que "con esta plantilla vamos a marcar". "Lo importante es que el equipo esté como esté en el cambio y que los rivales apenas no lleguen. Con la calidad que tenemos, no hay ningún problema", ha continuado.

Ha destacado que siguen "invictos y con la portería a cero" y el equipo ha dado "sensaciones de más seriedad y defender mejor". "Estoy convencido de que los goles llegarán y sumaremos de tres en tres", ha dicho.

Bryan ha sido uno de los nombre propios. El joven futbolista ha estado a punto de salir en el encuentro como titular, pero Karanka se ha decidido por Antonio Puertas, "dado que podía dar más experiencia". "Bryan lo ha hecho muy bien. De inicio ante el Huesca también. Es importante que la gente de la cantera sume y aporte, sobre todo un jugador que da cosas que no tienen otros en la plantilla", ha resaltado.

Preguntado sobre el próximo rival, Karanka ha dicho entre bromas que tiene que recuperar y mañana verá "cómo vamos a Oviedo y cómo están los jugadores".

"Perea ha dado desequilibrio y calidad, que hasta ahora apenas había podido mostrar por lesiones". Además, ha confirmado que Víctor Díaz ha sido baja por tener "un problema de placas en la garganta, aunque estado todo el día con el equipo".

También ha tenido palabras sobre el público: "La gente puede hacer lo que crea oportuno en cada momento. Me gustaría que me pitasen a mí y no a los chicos. Es cargar con más presión, y no ayuda a nadie. A mí me gusta que el público te exija más. Hay que irse a casa pensando que los nuestros nos piden más. Tenemos que dar más de nosotros mismos".