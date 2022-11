Weir, jugadora Cinco Estrellas Mahou del mes de octubre

Caroline Weir ha sido elegida Jugadora Cinco Estrellas Mahou de octubre. La centrocampista del Real Madrid recibió el trofeo que reconoce sus buenas actuaciones durante el pasado mes de octubre. Sus buenas participaciones defendiendo la camiseta blanca han hecho que sea la mejor jugadora para recibir el premio.

Ha disputado cuatro partidos en los que ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias. Una media de gol por partido y si eso fuera poco, es partícipe en dos ocasiones de ser protagonista del gol. Una jugadora que coge el balón y hace lo que quiere con él.

"Obviamente es un honor. Muchas gracias a todos los aficionados, es muy bonito recibir este premio", dijo Weir, para añadir que los aficionados le han recibido muy bien desde que llegó a Madrid, esta temporada, y ve como la afición se ha involucrado más con el equipo.

Caroline Weir vivirá este domingo su primer Clásico. "Es un partido enorme. Es mi primer Clásico y los dos equipos estamos en buena racha. Nosotras todavía estamos invictas y nos enfrentamos los dos primeros equipos de la tabla. Lo esperamos con ganas", declaró.

Desde que la escocesa llegará, en el mercado estival, del Manchester City, ha estado demostrando a la afición blanca su calidad futbolística y el peligro que puede generar en la contra. Se ha ido ganando en la cariño de todos sintiéndose, en apenas unos meses, una más del club.

Another month of work 📈 Proud to be part of this team 🤍 @realmadridfem pic.twitter.com/r09vKtbHBW